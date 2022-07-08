Резніков про варіанти завершення війни, візит Зеленського на передову: основне за 135 день війни

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно обороняти рідну землю від російських окупантів. Ворогу завдають значних втрат.

Ще один день наближає Україну до перемоги. Про головні події 135 доби війни читайте у матеріалі 24 каналу.

Що було раніше Джонсон іде у відставку, Європарламент підтримав перший транш: основне за 134 день війни

19:04 На Слов'янському напрямку ворог пробував наступати в напрямку Богородичного. Проте це наступ окупантів з великими для них втратами захлинувся.

Також українські військові завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам'янського, ворог відійшов від населеного пункту. Бої біля Веселої Долини на Бахмутському напрямку тривають. Сили держави-агресорки були змушені відступити від Спірного та Івано-Дар'ївки.

18:47 В окупованому Шахтарську досі продовжують детонувати боєприпаси на підірваних ворожих складах. Це триває ще з ночі.

18:28 На супутникових знімках видно, що на аеродром "Зябровка", що у Гомельській області білорусі росіяни стягують більше техніки. Уже замасковані та прикопані танки та БМП, також збільшилась кількість комплексів С-400.

18:20 Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що перелом у війні вже починається. Це видно по кількості знищених складів та командних пунктів противника, адже у ворога зараз – великі проблеми з логістикою.

18:04 На думку президента Володимира Зеленського, росія готує ще один удар для світу. Без українського продовольства може розпочатись нова хвиля міграції з країн Африки до Європи.

17:35 Міністр оборони Олексій Резніков назвав три варіанти завершення війни. В будь-якому з них росія програє.

"Жест доброї волі" з боку росії – відхід на кордони до 24 лютого 2022-го. Згодом переговори щодо окупованих після 2014 року територій Донбасу та Криму.

ЗСУ поступово "перемелють" армію окупантів до кінця. Проте це – не швидкий варіант

Розпад росії на кілька різних суб'єктів.

17:29 Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів про те, що в окупованому обласному центрі горить завод "Полімер". Там вороги могли розташувати свій склад.

17:09 На Півдні росіяни навмисне обстрілюють поля, на яких вже зрощений врожай. Особливо це стосується території на лінії зіткнення на Херсонщині.

17:00 На Херсонщині працівники російської ФСБ провели рейди установами органів реєстрації актів цивільного стану. Це вони зробили в супроводі озброєних військових держави-агресорки. росіяни вимагають, аби свідоцтва про шлюб та народження були виключно російськими.

16:30 Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна очікує від партнерів ще більше зброї. В ОП впевнені, що на певну кількість кілометрів фронту – необхідна і певна кількість HIMARS. Захід розуміє, що саме паритет в артилерії дозволить українцям деокуповувати території.

16:25 Лише за добу десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили одразу 12 ворожих танків. Таке неймовірне досягнення відбулось під час стрілецького бою 7 липня.

15:50 російський патріарх кіріл потрапив під канадські санкції. Також у переліку тих, проти кого ввели каральні обмеження, – пропагандисти держави-агресорки та керівництво роскомнадзору.

15:45 В Україні наклали арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств. Відомо, що кінцевими бенефеціарами цих компаній є російські "Роснєфть", "Росатом" та "Газпром".

15:21 росіяни заборонили своїм гауляйтерам користуватись деякими месенджерами. Як кажуть джерела 24 каналу у спецслужбах, під табу – Viber, WhatsApp та Signal. Дозволений виключно Telegram.

14:51 у кремлі продовжують залякувати Україну. Днями владімір путін заявив, що, мовляв, "росія в Україні ще нічого не починала". Спробував пояснити ці слова рупор кремля дмітірй пєсков. На його думку, можливості у так званої "другої армії світу" "не співмірні з українськими".

14:21 Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Дніпропетровській області. Глава держави поспілкувався з воїнами та вручив їм нагороди.

Дивіться відео візиту президента на Дніпропетровщину:

14:18 глава мзс росії сергєй лавров не витримав бойкоту від міністрів закордонних справ "Великої двадцятки". Деякі дипломати відмовлялись брати участь у спільній фотосесії з лавровим та урочистій вечері. Через це лавров поспішив пошвидше "дати деру".

13:50 Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що ЗСУ успішно вдарили по складах росіян в Новій Каховці. Наші воїни знищили не лише БК, систему ППО, а й з кілька десятків ворогів.

13:23 Президент Зеленський розповів, що українська армія успішно воює на Півдні. Мовиться навіть про контратаки. ЗСУ також вдалось звільнити майже всю територію Харківської області, разом з тим ситуація – не проста, адже ворог залишив там свої бойові угруповання.

13:14 кремль і далі живе мріями про повне захоплення України. Після того, як ЗСУ вигнали окупантів з Київщини, ворожі наміри щодо нашої країни не змінилися. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю CNN.

Повне інтерв'ю Володимира Зеленського: дивіться відео

13:01 Українські захисники та захисниці щодня дають потужну відсіч загарбникам, зокрема і на Харківщині, частину якої окупувала Росія. Водночас наші прикордонники відтісняють ворога далі від адміністративного центру області – Харкова.

12:47 На Харківщині один з підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збив ворожий безпілотник ймовірно типу "Орлан-10".

12:41 Генерал Філіп Брідлав, котрий був верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі висловив припущення, що Україна може завдати нищівного удару по кремлю. А допоможуть їй у цьому "Гарпуни".

12:34 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 8 липня святкує свій день народження. Сьогодні він опублікував відео злагодженої роботи українських воїнів і наголосив, що "ЗСУ – перша армія миру".

Залужний показав відважних захисників України: дивіться відео

12:10 Військово-політичне керівництво держави-агресорки вже прозвітувало про те, що захопило всю Луганську область. Однак це – брехня. Про ситуацію в області в ефірі національного телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він пояснив, що зараз в регіоні тривають бої. Вони відбуваються в 1 – 2 населених пунктах на околицях області, тобто окупанти дійсно наблизилися до повного захоплення регіону, однак цього ще не сталося.

11:30 Упродовж останніх кількох днів шириться інформація про буцімто оперативну паузу, яку взяла росія у війні проти України. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив, що її немає.

11:00 Попри загальну контрольованість зведеними російсько-окупаційними військами з боку кремля, загарбницький контингент на території України зовсім не є монолітним. Всередині армії країни-агресорки є безліч тектонічних розбіжностей.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужб, між представниками російського контингенту постійно відбуваються конфлікти на етнічному та релігійному ґрунтах. Крім того, трапляються локальні побутові сварки і триває постійна боротьба за намародерене та вкрадене.

10:38 Українські захисники нищать окупантів вже 135 днів війни. 7 липня добряче попрацювала наша авіація. Українські бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку. Вони влучили у склад боєприпасів окупантів.

10:30 Ніч на Сумщині була неспокійною. Після 21:00 росіяни вели артобстріл зі ствольної артилерії Білопільської громади. 8 "прильотів". А приблизно о 23:00 був вогонь зі стрілецької зброї на покордонню Шалигінської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

10:05 У Дністровському водосховищі на глибині 20 метрів дайвери знайшли ворожу ракету. Наразі на місці події працюють фахівці.

09:47 За даними британської розвідки, окупанти розміщують свої війська в напрямку Сіверська. Тому найближчою метою загарбників там називають саме захоплення цього міста для подальшого наступу на Донеччині. Також дані британської розвідки свідчать про те, що російські окупанти найімовірніше роблять паузу для поповнення армії. Після цього вони хочуть почати наступ на Донеччину.

09:46 Донецький напрямок залишається одним із найбільш напружених. Російські окупанти продовжують завдавати ударів з усієї сили. Мирні мешканці страждають від загарбницьких рук, на жаль, чималій кількості людей не вдається вижити. Зокрема, ворог здійснив атаку і сьогодні вночі. Не обійшлося без жертв.

09:35 Супутник зафіксував, що "вишки Бойка" у Чорному морі продовжують палати. Свіжі знімки датуються 7 липня. Ймовірно, удар по "вишках Бойка" завдали ще 20 червня. Водночас у небо досі здіймається густий дим.

09:04 Українські герої продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Станом на 8 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 36 900 ліквідованих окупантів. Упродовж доби українські захисники та захисниці знищили 250 окупантів.

Актуально ЗСУ відбили 2 штурми, ворог наступає на Верхньокам'янське: карта бойових дій станом на 8 липня

08:13 У Менській громаді на Чернігівщині затонули два ворожі танки. Там знайшли тіла 5 російських окупантів. Очевидці розповідають, що один танк потонув в кінці лютого. Ще один – витягнули 6 липня.

08:05 Вперше за понад 5 тижнів у Харкові не лунали нічні вибухи. Тоді як від початку червня російська армія щоночі обстрілювала обласний центр та передмістя крилатими та балістичними ракетами

08:01 За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

07:06 На Сході України і далі тривають запеклі бої. російські окупанти просуваються у напрямку Верхньокам'янського, що у Донецькій області. Окупаційне військо вкотре завдало авіаційного удару біля Вершини та по Вуглегірській ТЕС.

Водночас на Харківському напрямку українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.

05:53 Неподалік Чорнобаївки під ранок 8 липня пролунало багато вибухів. У Новій Каховці орієнтовно тоді ж гуділа сирена, а потім з'явилися стовпи диму. Жителі окупованої частини півдня України пишуть у соцмережах, що цієї ночі там були "прильоти".

05:34 Командувач Сил оборони Угорщини з делегацією відвідав Україну. Генерал-лейтенант разом з Головнокомандувачем ЗСУ говорили про плани росії у війні проти України.

04:26 На території білорусі самопроголошений президент олександр лукашенко продовжив військові навчання. Перед цим неодноразово говорили про загрозу нападу зі сторони підконтрольної путіну країни.

03:36 На окупованій частині Донеччини в ніч на 8 липня почали лунати вибухи. Жителі Донецька та Шахтарська повідомили одразу про кілька пожеж у своїх містах. Наразі невідомо, що саме там відбувається.

Приблизно о 03:20 окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги. А вже через пів години почалася евакуація з містечка.

03:29 На Півдні українські пілоти тричі завдали ударів парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидового Броду і Правдиного.

01:23 Олексій Арестович заявив, що біля Харкова стоять російські сили. Радник глави Офісу Президента пояснив, це – неприємна сила, і якщо вона прийде на Харків, то буде проблема. Та на думку Арестовича, напрямок буде не харківський.

00:27 Володимир Зеленський наприкінці доби 7 липня записав емоційне звернення до українців. Президент поділився дуже важливим міркуванням.

Нам випало бути андердогом, якому дають 3 дні, але наш народ бореться вже 5 місяців. На думку президента, якщо це так трапилося, значить нам це під силу – здолати дракона, від якого тремтіло пів світу: "Той, хто приречений повзати, не забере навіть Зміїного в тих, кому випало літати".

Звернення президента в інстаграмі: дивіться відео

00:00 владімір путін не приховує, що бойовики "ДНР" і "ЛНР" – це російська армія. Диктатор оголосив, що готовий прирівняти статус бойовиків квазіреспублік до російських військових. Подібна ідея повинна бути застосована і до російських прикордонників.

Піонтковський припустив, чи могла росія вплинути на відставку Джонсона: дивіться відео