Удар по Часовому Яру та обстріл школи на Запоріжжі: основне за 137 день війни

Більше ніж 4 місяці українські воїни борються з противником, який хоче окупувати нашу землю. Найважчі бої відбуваються на території Донбасу.

У матеріалі 24 каналу ми зібрали найголовніші події нового дня війни з загарбниками.

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13:52 Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що зараз головна мета ворога – захопити Слов'янськ, проте ЗСУ дають відсіч.

Майже щодня на тимчасово окупованих територіях "злітають у повітря" склади з боєприпасами ворога. За його словами, це ЗСУ дозволяє робити військова техніка, яку передали західні партнери.

13:43 ГУР повідомило, що росіяни не хочуть йти воювати в Україну. Тому підрозділи, які стоять біля нашого кордону, масово виводять техніку з ладу, щоб уникнути бойових дій.

13:21 Президент України Володимир Зеленський підписав закон, завдяки якому українські захисники можуть не платити військовий збір.

12:52 Відео моменту влучання ворожої ракети по Часовому Яру зняли українські військові, які перебували поруч. У кадрі видно спалахи, момент "прильоту" і початок пожежі на місці влучання.

російські військові вдарили з "Іскандерів" по мирному населенню й випустили 4 ракети. Удар був потужним – на місці багатоповерхівки руїни, під завалами опинились десятки людей. Було відомо про 15 загиблих.

12:44 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни заходили в Білогорівку декілька разів. Та кожного разу наші ЗСУ відбивали ворожу навалу. Основна мета ворога – захопити весь Донбас і вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

12:31 На Донеччині росіяни розбомбили батальйон своїх же бойовиків з так званої "днр". Інцидент намагаються зберегти в секреті, але про нього вже відомо нашій СБУ.

Мовиться про 2 батальйон першого армійського корпусу так званої "народної міліції "днр", який воює у складі армії росії.

12:17 Поблизу Горлівки українським воїнам вдалося збити ворожий вертоліт. Тип гелікоптера встановлюють. Є підтвердження про знищення цілі.

11:32 У Запорізькій ОВА повідомили, що снаряд поцілив у подвір'я школи під час ворожого обстрілу села Приморське Василівського району. Будівля навчального закладу зазнала серйозних руйнувань.



російська ракета влучила у двір школи / Фото ОВА

Також постраждало декілька житлових будинків. Згорів легковий автомобіль.



окупанти влучили в школу / Фото ОВА

Попередньо відомо, що поранення отримала одна людина.

11:21 Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що ніч на 10 липня була тихою. Але вечір 9 липня та ранок 10 липня у Шалигінській громаді були з обстрілами. Зокрема:

близько пів на десяту вечора було 6 кулеметних пострілів зі сторони росії;

о пів на п'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь. 25 прильотів;

майже о п'ятій було ще 20 прильотів вже в районі іншого населеного пункту громади;

о шостій ранку росіяни випустили 4 кулеметні черги та близько 4 черг з автоматичного гранатомету.

Інформацію про постраждалих, руйнування об'єктів інфраструктури уточнюють.

11:13 У МВС розповіли про процес укріплення кордону України з білоруссю. Там відбулася велика робота над помилками, які допустили в лютому. Адже тоді росіянам вдалося швидко просунутись на Півночі через те, що були помилки в укріпленні. Зараз усе це врахували.

11:07 російські війська випустили щонайменше 2 ракети по місту Часів Яр, що на Донеччині. Під завалами залишалися люди. Кількість загиблих збільшилась – жертв уже 11.

Держспецзв'язку повідомили, що ворог застосував проти мирного населенню реактивну систему залпового вогню "Ураган".

09:48 Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, окупанти втратили:

Особового складу – 37 300,

Танків – 1 641,

Бойових броньованих машин – 3 823,

Артилерійських систем – 834,

РСЗВ – 247,

Засобів ППО – 108,

Літаків – 217,

Гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676,

Крилатих ракет – 155,

Кораблів та катерів – 15,

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2 694,

Спеціальної техніки – 66.

09:21 Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти намагаються просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ. Але вже двічі зазнали поразки.

09:20 Вночі росіяни вкотре завдали ракетного обстрілу по Харкову.

Минулої доби Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 2 ракети влучили у житлові будинки в Основ'янському районі. Є постраждалий.

08:49 В ніч проти 9 липня росіяни завдали жорстокого удару по Кривому Рогу. Вже 10 липня повідомили, що внаслідок "прильоту" підприємство промислової інфраструктури знищено. Було пряме попадання 3-х ракет "Калібр".

08:14 російські війська вдарили з "Ураганів" по місту Часів Яр, що на Донеччині. Житловий будинок майже повністю зруйнований. Відомо про щонайменше 6 загиблих. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що у п'ятиповерхівці майже вщент зруйновані 2 під'їзди.

08:05 Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що за ніч ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади. На щастя, жертв і руйнувань немає. Населені пункти не зачепило.

Обстрілів територій інших районів Дніпропетровщини протягом ночі не було. Наразі окупантів в області немає.

07:54 Також Генштаб повідомив, що в готовності до того, щоб завдати ракетних ударів по об'єктах на території України, противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.

07:27 Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ракетою "Іскандер". Атаку здійснили з території Бєлгородської області.

Ворог продовжує нещадно обстрілювати Харківщину, застосовуючи найважче озброєння.

06:48 В американському Інституті вивчення війни повідомили, що росіяни на Півдні зосереджені на обороні зайнятих позицій. Це може означати те, що їм не вистачає матеріального та технічного забезпечення. На Півдні окупанти мають проблеми з логістикою. Також у них залишиломь не так багато ракет.

06:08 росія мріє повністю окупувати Харківську область. Попри те, що це надзвичайно малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом. загарбники досі перекручують історію та заявляють, що Харківщина буцімто є частиною росії.

04:21 Вибухи пролунали у двох містах Донеччини. Мовиться про тимчасово окуповані Харцизьк та Шахтарськ. На 5 ранку 10 липня не відомо, що саме спричинило вибухи. Ймовірно, це атака ЗСУ по російських складах боєприпасів або провокація росіян.

04:12 Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на Півдні. Біля Чорнобаївки 9 липня вони двічі вдарили по ворожих командних пунктах та складах.

03:47 Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Відомо, що у місті спалахнула пожежа.

02:40 У тимчасово окупованому Алчевську трапився потужний вибух на місцевому пивзаводі. На території цього підприємства окупанти облаштували військовий склад.

01:54 Олексій Резніков подякував США за ракетні системи HIMARS. Міністр оборони України пояснив, що ця зброя здійснила величезну зміну на полі бою.

Нова допомога передбачає 12 високомобільних ракетних систем М142 HIMARS та ракети до них, а також тисячі одиниць іншої зброї.