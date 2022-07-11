росіяни вгатили по багатоповерхівці в центрі Харкова: основне за 138 день війни

Вже 138-й день поспіль ЗСУ дають відсіч російським агресорам на українській землі. Найбільші бої відбуваються на Півдні та Сході України.

Про найголовніші події на різних фронтах – як дипломатичному, так і політичному та воєнному – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Зеленський наказав деокупувати Південь, – Резніков каже, що Україна збирає мільйонні сили

04:37 Російська ракета влучила в 6-поверхівку в центрі Харкова. Рятувальники витягнули з-під завалів літню жінку. Однак в будинку могли бути ще люди, тому кількість постраждалих невідома.

03:50 Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали звуки вибухів.

03:23 У Міноборони Туреччини заявили, що проблема "зернового коридору" у Чорному морі близька до вирішення. Анкара веде перемовини щодо вивезення зерна не лише з Україною та ООН, а й з росією.

02:59 Українські захисники 10 липня завдали удару по скупченню росіян на Херсонщині. Уразили командно-спостережний пункт ворожої артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії. ️Втрати ворога:

38 окупантів,

4 гаубиці "Мста-Б",

переносний зенітно-ракетний комплекс,

5️ одиниць автомобільної техніки.

02:27 Перший президент демократичної Польщі Лех Валенса закликав зменшити росію до 50 мільйонів населення.

Він переконаний, що російська агресивна політика нікуди не зникне, поки не розвалиться імперія. Також політик вважає, що росію треба було знищити ще раніше.

01:05 У NASA показали, як виглядає лінія фронту в Україні з космосу. Станом на 9 липня вона буквально "світилася".



Лінія бойових дій в Україні з космосу / Скриншот з твітеру Biełsat