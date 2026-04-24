"Треба трохи часу": новий командир 14 ОМБр поговорив із військовими, що тримали позиції без їжі

Новопризначений командир 14 окремої механізованої бригади Тарас Максімов поговорив через відеозв’язок із військовими, які страждали від браку харчів та води через ускладнену логістику. Захисників їжею вже забезпечили.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Що розповіли ситуацію з їжею новому командиру 14 ОМБр?

Військові 14 ОМБр розповіли, що отримали посилку з усім потрібним і наразі продуктів їм повністю вистачає. Однак один із них сказав, що "треба трохи часу, щоб відгодуватися".

Новий командир бригади Тарас Максімов сказав, що бійців зможуть забрати з позиції, якщо надалі збережеться погода з дощем і снігом.

Водночас полковник зазначив, що думає, що все налагодиться, з допомогою захисників та всього колективу будуть вирівнювати ситуацію, проводити заміни.

Я зроблю все – ви ж мене знаєте, просто так не буде. Командиру роти я звертаю увагу: не мовчати, не приховувати нічого. Телефон мій маєш? Одразу мені напряму (телефонуєш – 24 Канал), якщо є якісь проблеми,

– сказав командир.

Тарас Максімов поговорив із бійцями, які тримали позиції без їжі та води / Відео з фейсбуку 14 ОМБр

Що відомо про скандал у 14 ОМБр?