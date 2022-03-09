14 днів терору: Зеленський нагадав Заходу про їхню відповідальність за обстріли Росією

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні знову заговорив до Заходу.

Він нагадав і про їхню відповідальність за те, що Росія обстрілює наші землі, дітей та цивільних. Про це інформує 24 канал.

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14 днів повномаштабної жорсткої війни. Терору проти нашого народу. Руйнації міст. Блокада цілих районів. Постійне бомбардування. 14 днів,

– сказав Зеленський.

Саме стільки, як наголосив президент, минуло від відсутності ухвалення важливих рішень. Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам – "якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за цю масштабну гуманітарну катастрофу", пояснив глава держави.

"Ми б прийняли такі рішення за години, якщо треба було б допомогти нашим друзям", – додав він.

Він знову нагадав, що Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти цивільних людей. "Це гуматіраний обов'язок світу – реагувати", – наголосив президент. Однак рішення досі немає.

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