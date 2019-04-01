"Поки живий Путін, нам треба потужні ЗСУ": як працює 14-й полк БпАК і вражає цілі далеко в Росії

У січні цього року бійці 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів разом з іншими підрозділами успішно вразили нафтобазу в Енгельсі – тому самому російському місті, звідки злітають бомбардувальники й б'ють ракетами по Україні.

Загалом з дронами 14-го полку БпАК "тісно познайомилися" не лише російські аеродроми в Липецьку і Морозовську, а й інші ворожі об'єкти в низці регіонів країни-окупанта. Багато операцій підрозділу досі залишаються таємними. Попри це бійці щодня продовжують працювати над ураженням цілей у глибокому ворожому тилу.

14-й полк – особливий підрозділ наймолодшої структури в ЗСУ – Сил безпілотних систем. Він повністю складається з добровольців, та й потрапити сюди мріють багато людей, хоч і не всім вдається.

Як працює підрозділ, якими є критерії до кандидатів, кому можуть відмовити та хто найбільше зараз потрібен полку – в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник рекрутингового центру 14-го полку БпАК СБС Юрій "Avis".

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Як працює 14-й полк і чому почав розвивати рекрутинг

14-й полк БпАК– доволі молодий підрозділ, який з’явився під час повномасштабної війни. Як почалася ваша історія у лавах полку?

Я долучився до полку десь на річницю з моменту його створення. І якраз в той час відбувалася певна реструктуризація й виникла потреба в розвитку напрямку рекрутингу. Треба було швидко поповнювати полк новими військовослужбовцями, і командування вирішило, що треба створювати окремий рекрутинговий підрозділ. На той момент рекрутинг для Збройних Сил ще був нетиповим.

Ця потреба була продиктована тим, що потрібні люди. Я, людина з досвідом рекрутингом у цивільному житті вже майже 25 років, очолював рекрутингову компанію. Тому я добре знаю, як працює рекрутинг у комерційній сфері.

Я шукав для себе підрозділ, де буду максимально ефективний з точки зору своїх навичок. Подавався на різні вакансії, де були потрібні рекрутери. Мене порекомендували 14-му полку, я зустрівся з представником, ми поспілкувалися і виявили, що їм потрібен рекрутинг, а я наче в цьому розбираюся, як тоді мені здавалося.



Юрій "Avis" / Фото, надане 24 Каналу

Коли я підписав контракт, то почав фактично з нуля розбудовувати рекрутинг. Почалося в нас все з прописання процесів, навчання людей і в вересні 2024 року ми запустили його.

Чим відрізняється цивільний рекрутинг від військового?

Моя місія, як я собі це бачу, – принести найкращі практики комерційного рекрутингу в Збройні Сили. Але в ЗСУ, по-перше, є своя доволі специфічна ієрархія та бюрократія в хорошому сенсі слова. Тобто тут треба враховувати речі, які в комерційному не такі важливі.

Наприклад, є посада фахівця закупівлі запчастин. У комерційному принцип простий – ти знаходиш людину, яка має потрібні навички та досвід, проводиш співбесіду і все добре. А у військовому рекрутингу є нюанс: от є кандидат, який ідеально підходить на посаду, але з’ясовується, що він офіцер запасу, а посаду, на яку ми шукаємо, може отримати солдат чи сержант.

Ще одна відмінність – терміни залучення. У цивільному житті після співбесіди людина завершує всі свої справи і вже от з понеділка може почати працювати. В армії ж все зовсім не так. Коли ти знайшов людину, вона має завершити всі свої справи, далі йде етап долучення від кількох днів до кількох місяців. І після долучення потрібно ще пройти базову військову підготовку. І добре, якщо на БЗВП новобранець поїде зразу.

У нас, в Сил безпілотних систем, є свій навчальний центр. Відповідно, в нього є свій календар формування груп для навчань. Буває, що ми всі процедури завершили, але новобранцю треба чекати зо 2 тижні, перш ніж він вирушить на БЗВП. Період між тим, як знайшли людину, і тим, коли вона потрапила у підрозділ, займає місяці. А за цей час можуть відбутися зміни. Наприклад, коли новобранець прийшов, були актуальні певні завдання і на них він був потрібен, а поки пройшов весь процес, ті завдання не актуальні. То ж тоді доводиться і перескеровувати його відповідно до навичок та вмінь на інші завдання.



Боєць 14-го полку БпАК СБС / Фото, надане 24 Каналу

На співбесідах ми наголошуємо, що велику увагу приділяємо цивільному фаху і цивільним навичкам майбутніх військових. І саме за цими критеріями йде відбір.

Ми чітко слідкуємо за тим, щоб людина, котра до нас долучилася, була залучена командиром на ті задачі, де найбільш ефективна. Нема такого, що прийшов фаховий бухгалтер, а ми його відправили в сапери. Для нас це нереальна ситуація.

Чи от на бойову посаду ми не переведемо кухаря, бо він нам потрібен – це цінний фах. Навчити військовослужбовця інженерно-саперної справи – теж вимагає багато часу, але навчити кухаря, котрий може на тисячу людей приготувати сніданок, обід та вечерю, ще складніше. Тому кожен командир, який відповідає за певні задачі й набирає собі команду, зацікавлений в тому, щоб ці люди були задіяні саме там, де вони корисні.

Значна частина роботи 14-го полку зараз утаємничена й багато ваших успішних операцій засекречені. Проте, якщо можна узагальнити, то якими є основні напрямки роботи підрозділу?

Основна наша специфіка – задачі, котрі пов’язані з глибинним ураженням обʼєктів ворога на 1 000 і більше кілометрів. І це впливає на все – на побудову того, як ми виконуємо бойові задачі, як проходить служба.

У нас немає якоїсь ділянки на фронті, яку ми утримуємо. Усі наші задачі виконуються у форматі малих бойових груп, які виїжджають на місце, котре облаштовується для виконання завдання. Однак працюємо ми швидко, бо після початку запусків ворог помічає позицію і починає спроби протидії нашим операціям.

Усе робиться швидко і тому в нас навчання є ключовим ціннісним параметром. І воно є безперервним. Постійне навчання, практика, злагодження по різних напрямках – бойовим, стрілецьким, тактико-медичним, фаховим. Це все робиться для того, аби виконання бойових задач проходило при максимальному злагодженні, швидко та оперативно.



Бійці полку на завданні / Фото 14-го полку БпАК СБС

Як стати частиною підрозділу

Чи вплинули новини про переговори на те, скільки людей хочуть долучитися до полку останнім часом?

До нас постійно бажають долучитися добровольці, ми ретельно відбираємо їх і не кожен навіть може потрапити до нас. Тобто загалом стабільний потік людей, однак дійсно на фоні глобально-політичних новин маємо очевидний спад. У нас суспільство потрапляє у полон певної ілюзії.

На це треба дивитися ширше і глобальніше. Якими б зараз не були домовленості й уявити там глобальне перемир’я, все ж Збройні Сили рівня воєнного стану будуть нам потрібні дуже довго. Принаймні поки живий Путін, а далі невідомо.

Ті, хто зараз тримає фронт, – це люди, котрі прийшли у 2022 році. Коли вони долучалися до Тероборони, я впевнений, вони думали, що це на кілька місяців чи на рік. Минув рік. Ще один. Тепер уже третій. Але це триватиме далі. І мова йде не про гарячу війну. Триватиме наша потреба мати потужні Збройні Сили. Це означає, що нові люди нам потрібні завжди.

Як проходять першочергові етапи долучення до підрозділу?

Коли людина відгукується на наше оголошення, вона заповнює анкету. Рекрутер аналізує відповіді – це перший етап. В анкеті можна вказати бажану посаду і часто там пишуть: "Я хочу бути оператором БпЛА". Ми ж Сили безпілотних систем, усі хочуть бути операторами БпЛА.

Звісно, ми враховуємо, чого людина хоче, але для нас більше значення має те, що людина може. Якщо вона хоче бути оператором, то треба бачити в резюме інформацію про те, де він проходив навчання, скільки годин літав. Для нас важливий цивільний фах і цивільні навички.



З такими дронами працюють бійці / Фото 14-го полку БпАК СБС

І, звісно, не менш важливим є те, які є зараз актуальні потреби підрозділу та в яких саме фахівцях. Ось за цими трьома критеріями рекрутер визначає, про що буде говорити з кандидатом на співбесіді.

На співбесіді вже визначається те, ким людина хоче та може бути. Ми пояснюємо кожному, що якщо ви літали на симуляторах Mavic чи FPV – це чудово, але в нас зовсім інші БпЛА – великі та складні. І тільки коли ви до нас долучитеся, тоді почнеться ваше навчання по роботі з ними.

Якщо у вас є бажання та хист, командир побачить, що ви дійсно маєте круті результати, то він довірить вам виконання бойових задач. Однак цей шлях треба пройти. Є альтернативні варіанти. Наприклад, актуальна посада в кількох підрозділах – сапер. Звісно, потрібна відповідна ВОС, ментальна готовність та специфічний характер. Ми пропонуємо різні варіанти.

Якщо на співбесіді ми приходимо згоди щодо посади, то процес іде далі, якщо ж ні, то ставимо людину в кадровий резерв, і, якщо в нас з’явиться потреба саме на ту посаду, яку хотів отримати новобранець, – телефонуємо і пропонуємо.

Кому можуть відмовити

Ви вже згадували, що до 14-го полку БпАК потрапити нелегко і не кожен охочий може стати частиною підрозділу. З яких причин ви можете відмовити потенційному новобранцю?

Ми перевіряємо кандидатів через YouControl. Якщо є кримінальні справи – відмовляємо. Не обов’язково навіть кримінальні порушення. Наприклад, якщо людину позбавили водійських прав через водіння в стані алкогольного сп’яніння – ми відмовляємо.

В анкеті у нас є також питання щодо стану здоров’я. Ми додали туди варіант відповіді "у мене купа болячок, але я хочу служити". Додали його спеціально для людей, котрі усвідомлюють свій стан, але хочуть долучитися до нас. При знайомстві ми розпитуємо про ці хвороби й про те, як вони впливають на життя.

Але навіть якщо людина відгукується на посаду інженера чи бухгалтера, де нема якихось фізичних навантажень, їй все одно потрібно пройти БЗВП. А якщо фізичний стан не дозволяє цього, ми відмовляємо, бо це складне навантаження. Є доволі великий відсоток відмов за станом здоров’я.

Також у нас є психологічне тестування для рекрутів. Ми обрали певну психологічну методику, за якою оцінюємо готовність до навчання, стресостійкість та наполегливість. Якщо по цих показниках людина не добирає достатні бали – теж відмовляємо.

Ну й останнє – безпековий блок. Для певної категорії кандидатів у нас передбачена OSINT-перевірка та перевірка з використанням поліграфа. І при негативних результатах також відмовляємо.

А якщо говорити про зворотне – чи бувають випадки, коли при вивченні анкети або ж під час співбесіди ви розумієте, що ось цей кандидат точно вам потрібен. Про які навички чи вміння йдеться в такому випадку?

Якщо ми бачимо, що людина підходить на якусь актуальну посаду, наприклад кухаря або сапера, вона точно нам потрібна. Зараз у нас є ще така специфічна посада радіочастотного інженера – це людина, яка має навички роботи з антенами. Якщо кандидат займався чимось схожим – він нам потрібен.

І взагалі, коли людина декларує свій цивільний фах, ми намагаємося саме такий йому запропонувати й в нас. Тобто можна займатися тим же, чим і в цивільному житті, просто буде більша зарплата й менше вихідних, а іноді й без них. Але це важлива робота.

Як відбувається переведення військових з інших підрозділів

Рекрутинг – це не лише про залучення цивільних, але й про переведення чинних військовослужбовців з інших підрозділів. Якщо говорити про переведення до 14-го полку, то вимоги до військового такі ж, як і до цивільного, чи вони відмінні?

Є доволі формальні нюанси. Наприклад, чинним військовим не треба проходити БЗВП. Якщо все буде гаразд, їм потрібно подати рапорт через "Армія+", додати рекомендаційний лист від нас і очікувати протягом трьох дів на погодження.

Але є певні вимоги. Наприклад, людина має відслужити понад пів року в поточній військовій частині. В анкеті для військовослужбовців є питання про те, чи вони вже відслужили 6 місяців. Якщо відповідь "ні", то поки що ми не можемо зробити переведення. Також якщо боєць служить у бойовій бригаді й командир не погоджує переведення, то ми не беремо таку людину до розгляду. Він може бути класним, ми можемо його опрацювати, але Генштаб відмовить у переведенні.

Якщо ж усе добре, то ми беремо людину в опрацювання. Далі звичайні процедури – перевірка в YouControl, психологічні тести, погодження командиром.

Чи можна потрапити до 14-го полку після СЗЧ

А з тими, хто повертається із СЗЧ, ви працюєте? Чи такі кандидати одразу отримують відмови?

Це доволі делікатне питання. Ми ретельно розглядаємо причину СЗЧ. Від такого кандидата ми просимо пояснювальну записку. З ним проводить попередню співбесіду заступник командира полку з морально-психологічного забезпечення, аби з’ясувати, чи це дійсно були обставини, де СЗЧ було єдиним виходом. Нам важливо це розуміти, бо все ж таки цей боєць пішов на критичне правопорушення. Нам потрібні люди, на яких ми покладаємося на 100%.

Якщо це СЗЧ через сварку з командиром або не була погоджена відпустка – ми відмовляємо. Для нас важливо розуміти, яка в людини була мотивація для СЗЧ і як він зараз оцінює свій вчинок. Якщо пояснення прийнятні – ми беремо людину до розгляду, але командир буде попереджений, що цей новобранець повернувся із СЗЧ.

Враховуючи ці всі підходи до відбору кандидатів, для нас долучення військовослужбовців з СЗЧ – це доволі непроста процедура, особливо після 1 березня, коли перестала діяти спрощена процедура повернення з СЗЧ. Також додає складності те, що процеси повернення з СЗЧ більше орієнтовані на сухопутні війська, а ми належимо до Сил безпілотних систем. Зараз зі статусу СЗЧ ми беремо до розгляду тільки таких кандидатів, які мають специфічні та унікальні навички.

Які посади найбільше цікавлять новобранців

Крім операторів БпЛА, які запити є найпопулярнішими серед потенційних кандидатів?

Вакансії, які у нас є, поділяються на 3 категорії:

бойові;

посади в підрозділах забезпечення;

інженерно-технічні.

Запитів у 2 останні значно більше, ніж у бойові. Саме ті посади є найбільш складними і важливими, тому що на них потрібні люди з цивільним фахом. Що стосується бойових, там більше людей долучаємо і навчаємо. Цивільний досвід там не так критичний. Але за відгуками найбільше цікавить посада оператора БпЛА.

Як відбувається подальший процес долучення до підрозділу після перевірок та співбесід?

Для цивільних людей є два шляхи – мобілізація або контракт. Як пріоритетний підрозділ, ми можемо мобілізовувати напряму. Це означає, що ми приймаємо людину в полк і далі від нас вона їде на БЗВП в навчальний центр Сил безпілотних систем. Після підготовки повертається в підрозділ, де продовжується фахове навчання. Бувають ситуації, коли ми починаємо вчити новобранця до БЗВП, потім він відправляється на підготовку, повертається і продовжує навчання.

Другий варіант – контракт. Ми використовуємо його для молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років. У цьому випадку людина проходить усі процеси оформлення і на БЗВП її відправляє РТЦК. Тобто її відправляють не в наш навчальний центр, там спектр більший. Після БЗВП ми забираємо цю людину і починаємо фахову підготовку та бойове злагодження. Також продовжується підготовка по ключових напрямках загальної підготовки.

Чи можна потрапити до полку, якщо отримав повістку від ТЦК

Деякі рекрутингові центри практикують роботу зі зверненнями від тих, хто отримав повістку або був "бусифікований". Є випадки, коли ті чи інші бригади працюють над "перехопленням" цієї людини. Чи практикуєте таке ви?

У нас дуже ретельний відбір. Нас цікавить не тільки кваліфікація, навички та знання, але й мотивація долучення. Ми в першу чергу працюємо з добровольцями, які самостійно хочуть до нас долучитися.

Якщо людина дзвонить нам з ТЦК – це не про той рівень мотивації. Та й чисто організаційно є певні труднощі із взаємодією з ТЦК.

ТЦК – це окрема військова структура, яка має свої цілі, плани та своє нормативне поле. З деякими ТЦК ми налагодили стосунки на горизонтальному рівні. І якщо мова йде про нашого хлопця, якого раніше вже погодили та чекаємо в полку, то ми докладаємо усіх зусиль, щоб врегулювати ситуації з представниками ТЦК і долучити до нас такого рекрута. Але якщо це перший дзвінок від кандидата, який вже проходить процес мобілізації в ТЦК, то таким рекрутам ми вже не можемо запропонувати долучення до нас. Як казав раніше, ми очікуємо на рекрутів, які хочуть до нас свідомо та за планом.

Як ухвалити "непопулярне" рішення піти в армію

Якщо говорити про тих, хто зараз шукає для себе підрозділ і розглядає 14-й полк БпАК, то що ви порадите таким людям? На що їм найперше звернути увагу та як підготуватися до того, аби долучитися до полку?

Людина, котра зараз добровільно долучається до Сил оборони – смілива і відповідальна. Бо це рішення круте і ухвалене попри психологічні бар’єри, які доводилося подолати. Після трьох років повномасштабної війни у нас зараз такі "заспокійливі" новини. То ж на тлі цього рішення піти в армію – сміливий та відповідальний вчинок.

Шукаючи собі місце в армії, потрібно дивитися на ті посади, на яких ти можеш бути найбільш корисним. Це відповідальний підхід.

Крім того, має бути певна ментальна пластичність та готовність до навчання. Потрібно й зараз оновити певні свої навички, наприклад пройти тактично-медичні курси, курси БпЛА чи інженерно-технічні.

Ви згадали про психологічні бар’єри – зараз рішення долучитися до війська не є таким популярним, як було, наприклад, у 2022 році. І для тих, хто сумнівається щодо служби, це складно, адже зараз багато розмов про "домовленості", на фоні яких питання чи треба ще йти у військо посилюються.

Служба в Збройних Силах – це така ж сама робота, як будь-яка інша, тільки з певними нюансами. Це дуже важко, багато роботи, котра часто понаднормова. При цьому речове та харчове забезпечення, медичні послуги, пільги та висока оплата. І сьогодні це найбільш поважна робота.

Для будь-якого громадянина України, який бачить своє майбутнє тут – це про відповідальність. Коли минулого року запрацював "Резерв+" – понад 4 мільйони людей оновили свої дані. Так, вони не стали добровольцями, але вони розуміють, що є обов’язок і є відповідальними громадянами.

У мене пропозиція до цих людей: продовжувати іти далі впевнено цим же шляхом. Нам потрібні потужні Збройні Сили. Як би там не пройшли перемовини, тільки Збройні Сили є гарантією безпеки. І ваше долучення є вкладом у потужність.

Ви будете виконувати ту ж роботу – якщо ми говоримо про медика, кухаря, інженера та інших – але вона більш значуща для нашого суспільства зараз. Обирайте Україну для себе і для своїх дітей. Долучайтеся до війська і допомагайте створити майбутнє.



14-й полк БпАК СБС запрошує на службу добровольців