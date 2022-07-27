14-річна переселенка розповіла, чому жителям окупованих міст треба терміново виїжджати

14-річна Настя Алєксікова виїхала з Сєвєродонецька на Луганщині. Також дівчина врятувала поранену матір, а її батько залишився у лікарні.

Дівчина розповіла в короєкту 24 каналу СВОЇ, що не знає, чи батько живий, адже він також був поранений. Варто пригадати, що 53-річна Оксана з Харкова пояснила, що люди звикають до постійних вибухів, тому, коли прилетіло за 40 метрів від хати, вже страшно не було.

Читайте також Досі не знаю, чи тато живий: 14-річна Настя про поранення батьків, евакуацію у Львів і новий дім

14-річна дівчинка звернулась до тих, хто боїться виїжджати

Дівчина відповіла на питання, що може сказати людям, які бояться покидати рідні домівки і переїжджати в більш безпечні місця.

Можу порадити тільки одне – терміново виїжджати з Сєвєродонецька чи з інших окупованих або небезпечних регіонів. Я знаю, що зараз в моєму місті немає бойових дій, воно захоплене, нема тривог. Але ніхто не знає, як все повернеться,

– пояснила Настя.

Додала, що ніхто ж ніхто не знає, як все повернеться. Також 14-річна Настя Алєксікова пояснила:

рішення про виїзд – вчасне і вдале, особливо поки нема боїв знову;

треба щасливо виїхати, бо люди, які залишились, ризикують своїм життям;

громадяни повинні подумати про себе, свою родину, а вже тоді про свій дім.

Коротко про виїзд українців з окупованих територій

25 липня Дмитро Орлов пояснив, що у тимчасово окупованому росією Енергодарі ситуація залишається вкрай напруженою. Зокрема тому, що російські окупанти здійснюють систематичні обстріли з території міста.

Раніше раз на тиждень у Енергодар вдавалось доставити гуманітарні вантажі. Зараз ситуація ускладнюється, адже окупанти не пропускають гумвантажі. Ба більше, не пропускають людей, які евакуюються до Запоріжжя.

Надзвичайно важка ситуація з евакуацією людей на Запоріжжі. Адже там російські окупанти на блокпосту у Василівці заблокували тисячі людей, які намагаються евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Люди, серед яких є діти і важкохворі, вимушені днями чекати на вулиці при великій спеці.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що у черзі на виїзд з тимчасово окупованого міста стоїть орієнтовно 5 тисяч людей, тобто понад тисяча авто.

Все через те, що російські окупанти не пропускають людей на блокпостах. Також люди там не мають медичної допомоги. На жаль, у чергах вже померло 5 людей.

Дивіться також – мер Енергодара Дмитро Орлов пояснив, що ситуація ускладнюється, окупанти блокують виїзд: відео