14-річний хлопець спричинив ДТП з чотирма авто у Мукачеві

У Мукачеві 14-річний хлопець не впорався з керуванням та спричинив аварію з чотирма автомобілями. Його матері дали штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Аварія трапилась на вулиці Миру в Мукачеві, що на Закарпатті, 27 червня 2023 року. Відомо, що підліток взяв батьківське авто без дозволу, пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

У постанові Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області мовиться, що 14-річний хлопець сів за кермо батьківського автомобіля ВАЗ-2105. Він не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та зіткнувся з ЗАЗ Sens. Далі його викинуло вбік – підліток зіткнувся з Škoda Fabia. Останнє від удару вдарилось у Volkswagen Golf.

Автомобілі отримали механічні пошкодження, є матеріальні збитки. Оскільки хлопець неповнолітній, то на його матір склали протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків. Мати підлітка заявила, що не знала, що син взяв машину та запевняла, що такого більше не трапиться.

Суддя Іван Котубей, який розглядав справу, визначив матері штраф у 850 гривень. Варто додати, що постраждалі можуть звернутись в суд з цивільними позовами по компенсацію.

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