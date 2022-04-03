14 років тому НАТО мало шанс запобігти, – Зеленський показав світові жахливі фото з Київщини

Президент Володимир Зеленський відреагував на терористичні дії російських військових на Київщині. Глава держави заявив, що 14 років тому НАТО могло запобігти кривавій різанині в Україні.

Зеленський: Був шанс запобігти, щоб Росія не прийшла

Про це президент написав у своєму телеграмі. Зеленський зазначив, що на саміті НАТО, який відбувся 2 – 4 квітня 2008 року, могли запобігти війні в Україні та звірствам росіян.

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Тоді в Бухаресті стояло питання про приєднання до ПДЧ України та Грузії. Однак ні Україна, ні Грузія не отримали плану дій щодо членства в НАТО. У підсумку Росія напала на Грузію, а згодом і на Україну.

Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла,

– написав президент.

Рівно через 14 років після саміту НАТО в Бухаресті українські та світові ЗМІ сколихнули фотографії наслідків звірств росіян на Київщині. Президент опублікував фотографії вбитих росіянами людей у Бучі.



Буча / Фото з телеграму Зеленського



Буча / Фото з телеграму Зеленського



Буча / Фото з телеграму Зеленського



Буча / Фото з телеграму Зеленського

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