14 українських громад стануть партнерами з громадами Німеччини: список міст

3 березня 2023, 17:13
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Вже 14 українських громад розпочали партнерство з громадами Німеччини. Наприклад, Умань співпрацюватиме з Дортмундом, Шабо з Бад-Мергентхаймом.

На Форумі стратегічного муніципального партнерства у Бьоблінгені та Зіндельфінгені громади зустрілися з потенційними німецькими громадами-побратимами.

До речі Сотні людей в Дюссельдорфі на колінах вшанували загиблих в роковини повномасштабного вторгнення

Мери і представники громад домовилися про довготривале партнерство і надання тактичної підтримки українським громадам, а дві громади підписали угоду.

Які міста співпрацюватимуть

  • Кам’янець-Подільський і Есслінген-на-Некарі,
  • Умань і міста Дортмунд та Тюбінг, Вознесенск і Дітцінген,
  • Світловодськ і Шорндорф,
  • Шабо і Бад-Мергентхайм,
  • Новомосковськ і Брандернбург,
  • Велика Димерка і Бетінгем-Біссінген,
  • Звягель і Людвігсгафен-на-Рейні,
  • Білгород-Дністровськ і громади Ульм і Нео-Ульм,
  • Валки і Фельбах,
  • Лозова і Вайблінген,
  • Зимна Вода і Равенбург,
  • Гора і Ворштеттен,
  • Хмельницький з Дрезденом,
  • Штутгартом і французьким Страсбургом.

Зазначили, що нові партнерства, які започаткували на форумі — це процес обміну досвідом та культурою.  Підтримка українських громад в час війни – це дієва інтеграція України у європейську спільноту. Координаторка проекту Cities 4 Cities | United 4 Ukraine Світлана Блінова наголосила, прагнуть, щоб все більше українських і європейських громад співпрацювали, для цього докладуть багато зусиль.

Форум громад у Німеччині / Фото Cities 4 Cities | United 4 Ukraine:

Про що домовились

  • Домовились про надання комунальної техніки для створення окопів і захисту міст, медичного обладнання і медикаментів,
  • про допомогу зі сканування підземних комунікацій міст, реконструкції індустріальних парків і комунальних споруд,
  • підтримку пунктів незламності,
  • розвиток співпраці у сфери дошкільних навчальних закладів,
  • проведення обмінів між працівниками міських рад, а також молодіжні і культурні обміни.

Зокрема мер Ворштеттена передав пожежену машину голові Гірської громади, а мер Хофштеттена — гуманітарний вантаж Тростянецькій громаді.

Представники Хмельницького, Штутгарта, Дрездена і Страсбурга обговорили можливість чотирьохстороннього партнерства. До слова, така модель співпраці між містами стане першою на теренах Європи.

Також, експерти з містопланування нідерландських громад Утрехт, Еде, Гаага, і Роттердам провели робочу зустріч з представниками Херсонської, Береславської, Високопільської і Очаківської громад щодо розробки плану їхньої відбудови.

Автор: Ольга Музика