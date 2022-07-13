Склади окупантів знову горять, а Литва не пустила вантажі в росію: основне за 140 день війни

Українські захисники та захисниці невпинно відбивають атаки ворога по всій лінії зіткнення. Наша боротьба з окупантами триває вже 140 днів.

Про перемоги та досягнення на дипломатичному та військовому фронті, а також загальну обстановку в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Обстріли Миколаєва та Харкова, все більше жертв у Часовому Яру: основне за 139 день війни

09:33 У Держприкордонслужбі повідомили, що війська росії 12 липня продовжували обстріли прикордоння Сумщини. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Краснопільська та Шалигінська громади.

Із російських волфіно та тьоткіно ворог тричі обстріляв територіі Білопільської громади. Вогонь вели мінометами 82 мм калібру та зі ствольної артилерії, усього зафіксували 30 приходів.

З російського колотилівка, також із застосуванням 82-міліметрових мінометів, обстріляли населений пункт у Краснопільській громаді, біля 10 приходів.

Із російського села анатоліївка ворог стріляв мінометами калібру 120 міліметри по околиці Шалигінської громади, було 18 вибухів.

09:02 Міністерство оборони Великої Британії припускає, що найближчим часом росіяни активізуються для наступу на Донеччині. Вони намагатимуться захопити кілька міст дорогою до Слов'янська і Краматорська. Окупанти, зокрема, захочуть взяти Сіверськ та Долину.

08:53 Втрати ворога на 13 липня за даними Генштабу:

особового складу – близько 37 570 осіб;

танків – 1649 одиниць;

бойових броньованих машин – 3832 одиниці;

артилерійських систем – 839 одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засоби ППО – 109 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 188 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 одиниць;

крилаті ракети – 155 одиниць;

кораблі /катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 одиниці;

спеціальна техніка – 67 одиниць.

08:50 У Луганську стало менше складів з ворожими боєприпасами. Також Збройні Сили України майже щодня знешкоджують російські диверсійно розвідувальні групи. Адже нестача боєприпасів зумовила активізацію ДРГ.

08:36 Віталій Кім розповів про те, як минула доба у Миколаївській області. За його словами, 12 липня, об 11:35 були два ракетних удари по Баштанці, через що загинула жінка. Обстріл зруйнував котельню біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкодив вікна в багатоповерхівці.

Уночі 13 липня були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає. Близько 04:30 ворог обстріляв село Широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Також під обстрілами опинилися території поблизу Березнегуватого, сіл Кавказ, Семенівка та Висунськ. Через це в Березнегуватому горіли поля з пшеницею. Зранку в цьому ж селищі влучили по лікарні, житлових будинках та поза межами населеного пункту. Про постраждалих інформації нема, а про пошкодження уточнюють.

У Миколаївському районі 12 липня о 12:15 обстріляли село Лимани Галицинівської громади, тому була пожежа на місцевому цвинтарі. Ворог обстріляв села Шевченківської громади. Через це в селі Зоря пошкоджено житлові будинки, в селі Шевченкове загорілися поля з зерновими.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

08:15 Кількість загиблих у Часовому Яру внаслідок удару російських військ зросла до 46 людей.

08:05 Ворог за ніч обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини. Обстріли були два рази за ніч з реактивних систем залпового вогню. В одній з громад люди сидять без світла, також пошкоджений заклад соціальної інфраструктури. Попередньо було відомо, що жертв нема.

08:01 Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Бахмуті і 1 у Часовому Ярі. Ще 8 людей отримали поранення.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

07:21 На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил республіки білорусь провели ротацію частини особового складу та техніки. Вони виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону.

Крім того, продовжується перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області білорусі.

Не варто забувати й те, що з території цієї ворожої країни по нашій державі наносять авіаційні удари та випускають ракети.

07:18 Минулої доби ЗСУ вдалось успішно відбити штурм поблизу Довгенького та Долини. Але ворог не зупиняється.

У Генштабі зауважили, що не виключеним є продовження штурмів. Їх окупанти здійснюватимуть для покращення свого тактичного положення. А це їм необхідно для того, щоб з'явилась можливість наступати у напрямку Ізюм – Слов'янськ.

Що стосується самого Слов'янська, то там окупанти продовжують обстрілювати населені пункти.

06:40 У Міноборони Німеччини опублікували повний список необхідного озброєння, яке нададуть нашій державі.

Німеччина нам дасть:

3 000 патронів Panzerfaust 3, а також 900 держаків;

14 900 протитанкових мін;

500 зенітних ракет STINGER;

2700 керованих ракет STRELA;

7 САУ Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проєкт з Нідерландами);

21,8 мільйона патронів до пістолета;

50 ПТРК Bunkerfäuste;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами;

100 000 ручних гранат;

5 300 зарядів вибухової речовини;

100 000 метрів детонаційного шнура та 100 000 детонаторів;

350 000 детонаторів;

10 500 снарядів 155-міліметрових артилерійських боєприпасів;

10 гармат проти дронів*;

14 датчиків та глушників для захисту від дронів*;

100 автоматичних форсунок;

28 000 бойових касок;

15 піддонів одягу;

280 одиниць автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

100 наметів;

12 електрогенераторів;

6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 піддонів з медикаментами, 60 хірургічних світильників

захисний одяг, хірургічні маски;

10 000 спальних мішків;

600 стрілецьких окулярів;

1 радіочастотна система;

3000 польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура та переносним обладнанням;

1 польовий шпиталь (спільний проєкт з Естонією);

353 окуляри нічного бачення;

4 електронні пристрої захисту від дронів;

165 біноклів;

медичне приладдя (включаючи рюкзаки, аптечки);

38 лазерний далекомір;

паливо дизельне та бензинове (поточне постачання);

10 тонн AdBlue;

500 штук перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;

402 000 наборів пайків на одну особу (EPa);

Запчастини МіГ-29;

30 бронемашин.

05:26 Через набуття чинності заборони на транзит нових видів російських товарів до Калінінграда, Литва не пропустила російські вантажівки. Через дію заборони Литва не впустила 34 вантажівки. За словами Ліни Лаурінайтіте-Грігене, частина вантажівок – везла вантаж через Білорусь до Калінінграда, інша частина – намагалась в'їхати до Литви з Калінінграда.

Російські фури не пропустили тому, що вони намагались ввезти автозапчастини, деревину, меблі, алкогольні напої та інші товари.

04:56 Місто в росії, з якого окупанти здійснювали обстріли Маріуполя, атакувала сарана. Комахи змінили ареал свого проживання. Тепер хмари сарани літають над посівами у Краснодарському краї.

04:33 Олексій Данілов пояснив, як Андрій Портнов міг виїхати з України. Зокрема, секретар РНБО пригадав, що чоловік, який має трьох неповнолітніх дітей, може перетинати кордон.

02:16 Українські пілоти 12 липня знищили черговий російський склад біля Новопетрівки. Окупанти намагалися завадити атаці та підняли у повітря винищувачі.

00:25 У Луганську вибухи. Ймовірно, детонувала зброя окупантів на складах. Російська пропаганда повідомляла, що нібито працює ППО. Та навіть росіяни у це вже не вірили.

00:12 Представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що HIMARS для росіян – ціль номер 1. Вони хочуть знищити наші РСЗВ, тому що ті завдають багато втрат для окупантів.