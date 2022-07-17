Ракетні удари та затримання ексначальника СБУ Криму: основне за 143 день війни

ЗСУ протистоять ворогу вже протягом 143 днів. Найзапекліші бої відбуваються на Сході та Півдні.

24 канал зібрав головні події 16 липня в одному матеріалі. Про актуальні новини з фронту і не тільки – читайте нижче.

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00:01 пропагандисти кремля почали поширювати інформацію про нібито витік гептилу через удар по "Южмашу". Очільник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан сказав, що це лише "фейк і відверта брехня".

23:04 У Генштабі ЗСУ показали роботу наших захисників з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони виявили два російські танки, які нищили залишки українського поля. Завдяки роботі ПТРК "Стугна" ці танки, як і їхні екіпажі більше ніколи не завдадуть шкоди Україні.

Знещення танків, які нищили поля на Сході: дивіться відео

22:53 Представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич розповів, що невдовзі Міжнародний суд у Гаазі може почати розгляд справи проти росії. Мовиться про звинувачення цієї держави-терористки в геноциді українців.

22:21 Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підсумував атаки області, які здійснили в цей день росіяни:

9 ранку – росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді. Пролунали загалом 28 вибухів. Також вдарили РСЗВ по Новослобідській громаді. Там зафіксовані 27 "прильотів" по цивільних господарствах, будівлях і лінії електропередач. Перед цим теж був артудар по території Шалигинської громади.

З 10 до 11 ранку – тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії. Зафіксували понад 15 прильотів.

13 година – росіяни вдарили по трьох населених пунктах Білопільської громади. Там було майже два десятки "прильотів" боєприпасів зі ствольної артилерії.

14:30 – ворог почав гатити по Шалигінській громаді. Загалом артилерія вдарила 22 рази.

17:30 вечора росіяни двічі обстрілювали Новослобідську громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.

19:00 – вкотре вдарили по Хотінській та Шалигінській громадах. Ворог, зокрема, відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.

19:30 – був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.

21:59 Затримали колишнього начальника СБУ в Криму Олега Кулініча. Його підозрюють у державній зраді. Представники Служби Безпеки розповіли, як затримали підозрюваного, в коментарі 24 каналу.

21:45 Володимир Зеленський звернувся до жителів України. Він акцентував на тому, що цей день був річницею проголошення Декларації про державний суверенітет України. Також закликав не вірити вкидам росії в нашому інформаційному полі. Головні тези зі звернення президента:

Коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві в усіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що дуже важливо – юридично.

Маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до тих результатів, які є сьогодні. Маємо пам'ятати, скільки всього довелося пережити нашому народу.

Навіть сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб ми дбали про Україну й одне одного у тому, що ми говоримо і як переживаємо цей час.

Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу. Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна.

Ми вистоїмо. Ми переможемо. Відвоюємо своє, відбудуємо своє життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо.

Звернення Володимира Зеленського за 16 липня: дивіться відео

21:39 На Буковині трапилася страшна ДТП з родиною військового. Боєць Вадим Коростюк повертався на фронт, а дружина та діти проводжали його. На жаль, автомобіль врізався в інший й уся сім'я загинула. Мовиться про 44-річного військового, його 40-річну дружину, 21-річного сина та 17-річну доньку.

21:24 В Україні хочуть запровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Згідно з новим законопроєктом, порушників можуть покарати штрафом від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення доведеться заплатити 1700 – 3400 гривень.

20:56 Зі Святогірської Лаври на Донеччині вдалося врятувати групу людей. Мовиться про батька, матір та 3 дітей серед яких немовля, яке кілька днів тому народилося на території монастиря. Також евакуювали літнє подружжя. Усі врятовані зараз перебувають на підконтрольній території. Їм надають допомогу медики.

20:06 Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що внаслідок нічного обстрілу Нікополя загинули 2 людей. Ще одна жінка постраждала, зараз вона перебуває у лікарні. Крім того, пошкоджень зазнали школа, училище, аптека, адміністративна та складська будівлі, автобус, 2 легкові автомобілі, 12 п'ятиповерхівок та 13 приватних будинків.

Деталі про ситуацію в області:

унаслідок обстрілів Марганецької громади пошкоджені 9 житлових будинків та електромережі;

у Криворізькому районі росіяни вгатили по полю з пшеницею біля села Мар'янське. На місці події виникла пожежа;

у небі над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник.

19:46 російські спецслужби намагаються дискредитувати Володимира Зеленського у Німеччині. Для цього вони передали фейкові "документи", які буцімто знайшли в Маріуполі, журналістам видання Deutschland-Kurier. У них мовиться, що українські спецслужби нібито контролювали роботу ОБСЄ на Донбасі.

Окупанти активізували свою "фабрику ботів" й почали поширювати статтю серед німців у соцмережах, "прикрашаючи" її пропагандистськими коментарями.

19:34 На вчорашню атаку Дніпра ракетами Х-101 росія витратила 78 мільйонів доларів. Такий снаряд летить на низькій висоті, тому Протиповітряній обороні важко його збити. Точність удару сучасної керованої ракети становить 10 метрів. Атакувати вона може на відстані понад 5 тисяч кілометрів.

18:45 Під час останньої повітряної тривоги російські військові випустили з Каспійського моря 6 ракет типу Х-101 по Україні. 4 з них сили ППО знищили в небі над Запорізькою та Дніпропетровською областями. Інші 2 влучили у свиноферму на Черкащині.

18:26 Актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

російські окупанти зосереджують основні зусилля на Сіверську та Бахмуті. Вони хочуть захопити ці населені пункти;

вороже військо перегруповується, щоб просуватися у напрямку Барвінкового та Слов'янська;

противник намагався встановити контроль над Вуглегірської ТЕС, але ЗСУ не дозволили;

на Півдні зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

18:18 У Черкаській ОВА прокоментували вибухи, які чули мешканці області. З'ясувалося, що росіяни запустили ракети по одному з сіл Чигиринської громади. Під удар потрапила свиноферма. На щастя, ніхто з цивільного населення не загинув, але постраждали свині. Крім цього, знищена деяка сільськогосподарська техніка.

18:06 Мати 6-річної Лізи, яка загинула від ракетного обстрілу Вінниці, дала інтерв'ю італійським журналістам. Ті опублікувала відео, на якому Ірина дивиться кадри з донькою й гірко плаче. Матір нагадала, що українці мільйони разів просили закрити небо від російських ракет, але світ цього не зробив. Жінка закликала допомогти Україні, інакше путін піде далі.

Мати вбитої 6-річної дівчинки просить світ допомогти Україні: відео

17:36 Під час ранкового обстрілу Одеси постраждав 30-річний місцевий мешканець. Уламок російської ракети поранив чоловіка в голову. У якому стані потерпілий – не повідомляють.

17:23 Офіс Президента перевірив, в якому стані перебувають укриття у Вінниці. За підсумками інспекції з'ясувалося, що деякі сховища – у жахливому стані. Представники столичної влади обговорили з місцевими чиновниками кроки для усунення проблеми.

17:14 Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що має інформацію про масовий ракетний обстріл України. Він закликав людей не виходити з укриття, поки не буде відбою повітряної тривоги.

17:08 Мешканці Черкаської області повідомили про кілька звуків вибухів та дим в небі. Офіційної інформації про роботу ППО або "прильоти" наразі немає.

16:59 В Івано-Франківську затримали поплічницю херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. У соцмережах жінка закликала до відновлення срср та виправдовувала російську агресію. Суд вже виніс зрадниці вирок – 5 років тюрми.

16:25 У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Негайно прямуйте в укриття.

16:18 Шахраї запустили фейкове відео з Зеленським, щоб видурити гроші в українців. У ньому "президент" закликає надати персональні дані та номери банківських карток, щоб "отримати 8 тисяч гривень". У Центрі протидії дезінформації закликали населення не вірити у цю схему.

15:37 Окупанти намагаються штурмувати на півночі Харківщини, проте ЗСУ мужньо відбивають атаки. російські військові дистанційно замінували два села на Харківщині – Слатине і Руська Лозова.

15:09 Рятувальники 16 липня завершили розбирати завали внаслідок російського удару по Вінниці. Одна людина вважається зниклою безвісти, вона досі у розшуку. Підрозділам ДСНС вдалось врятувати ще трьох осіб. Констатували, що ворожі ракети пошкодили та зруйнували:

55 багатоквартирних та приватних житлових будинків,

40 автомобілів,

2 трамваї.

14:29 Мешканців Білопілля Сумської області закликають виїхати подалі від міста. Також мер Сум радить місцевим жителям покинути обласний центр на вихідні.

14:05 Окупанти продовжують підкріплювати свої підрозділи технікою, а також живою силою. Ворожі машини вдалось зафіксувати у Маріуполі. Їхня колона рухалась у бік Запоріжжя.

13:55 1 липня Міністерство оборони США офіційно оголосило про новий пакет військової допомоги Україну на суму 820 мільйонів доларів. Серед іншого там було вказано про дві системи передові зенітно-ракетні системи NASAMS. Речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат уточнив, що мовиться не про дві одиниці, а про дві батареї.

13:29 Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань припустив, що гауляйтера Херсонщини сальдо могла отруїти ФСБ.

12:50 На Дніпропетровщині дуже напружена доба – ворог обстрілює обласний центр та населені пункти регіону. На жаль, не минулося без жертв та поранених. Люди у Кам'янському постраждали від уламків ворожих ракет.

12:11 Ввечері 15 липня російські загарбники випустили ракету, після чого в Кременчуку місцеві мешканці чули звук вибуху. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в п'ятницю, о 21:12 підтвердив інформацію про звуки вибухів у Кременчуці. Згодом він уточнив, що інформації про влучання ракети, руйнування чи постраждали немає.

Актуально Мінометні обстріли прикордоння та ракетні удари по Донбасу: як минула доба в регіонах

11:41 російські окупанти планували, що після захоплення Лисичанська вони зможуть з легкістю продовжити наступ на українські території. Але не склалося. Після захоплення Лисичанська, російська влада оголосила, що бере "паузу в бойових діях". Вона це пояснювала необхідністю "поповнення бойових можливостей". Але самі бої на лінії фронту не вщухали. Просто вони проводилися з меншою інтенсивністю.

11:30 Неспокійним ранок був у Краматорську. Ворог завдав удару по селищу Малотаранівка. Влучання було у поле. Внаслідок цього було пошкодження дорожньої інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань домівок.

Наслідки удару по селищу Малотаранівка / Фото Краматорської міськради

11:22 російські окупанти вбили маленьку дівчинку та її матір у Херсоні. Ще двоє підлітків на Донеччині зазнали поранення.

11:18 сергій шойгу доручив посилити дії російських військових. Нібито для того, щоб завадити ЗСУ "обстрілювати Донбас". російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що шойгу прибув у командний пункт та заслухав доповіді командирів. Щоправда, чи перебуває він на території України, не уточнюється.

10:39 Окупанти приготували для українців ракети "Калібр" не лише у Чорному морі. Так, росіяни тримають ракети й в акваторії Середземного моря. Окрім цього, країна-агресорка продовжує використовувати Керч-Єнікальську протоку між Чорним та Азовським морями у власних цілях. А цивільні російські судна безперешкодно ходять Босфорською протокою.

10:29 Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Вінниці зросла до 24 людей.

10:07 З 24 лютого ЗСУ ліквідували 38140 загарбників. За останню добу ця цифра зросла на 140 ворогів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

10:03 Ворог у ніч проти 16 липня завдав удару по Чугуєву, що на Харківщині. Внаслідок дій окупантів загинуло троє мирних мешканців.

10:00 15 липня о 22:00 росіяни зі ствольної артилерії били по громаді, 6 прильотів. Обстріли зафіксували і 16 липня. Окупанти гатили по:

Зноб-Новгородській громаді – 12 "прильотів" з мінометів.

Білопільській громаді – щонайменше 12 "прильотів" зі ствольної артилерії.

Есманьська громада – мінометний обстріл. Також ворог випустив 4 ракети з літака.

Є суттєві руйнування у громаді. Подробиці згодом.

09:58 Попри санкції, застосовані проти росії, від 24 лютого країни Євросоюзу витратили значно більше коштів на фінансування росії, ніж на допомогу Україні. Так, ЄС витратив значно більше коштів на закупівлю російських нафти, вугілля й газу, ніж на допомогу Україні.

09:20 Українські воїни зупинили чергову спробу росіян заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. Окупанти вже два місяці намагаються взяти контроль над цією трасою.

09:00 Зранку, 16 липня, орієнтовно о 04:00, ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Натомість 15 липня дісталося і області. Зокрема:

орієнтовно з 09:00 до 10:00 були обстріли у Первомайському. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення;

протягом 18:30 – 19:00 зафіксовано обстріли села Лимани. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого село залишилося без електро- та газопостачання. Також пошкоджені 2 житлові будинки. На вечір більшій частині абонентів електропостачання відновили;

з 09:30 по 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – 3. Двоє поранених.

16 липня орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

08:55 Ворог ввечері 15 липня випустив 6 ракет по Дніпру. На жаль, частина з них влучила у велике українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки "Южмаш".

08:44 Окупанти продовжують обстрілювати мирних мешканців на Донеччині. Зранку 16 липня ворог атакував Костянтинівку ракетами. Внаслідок ракетного удару з боку росіян постраждав приватний сектор, а також промислові об'єкти міста, що у Краматорському районі.

08:17 Ввечері 15 липня російські військові атакували Дніпро. З'явилась інформація, що від рук ворога постраждали відразу два підприємства у місті. Окупанти випустили по місту 6 ракет.

07:46 росіяни знову наступають у напрямку Вуглегірської ТЕС. ЗСУ чинять опір, бойові дії тривають.

07:24 ЗСУ продовжують мужньо боронити Україну від ворога. Упродовж минулої доби вдалось відбити кілька штурмів окупантів на Сході. російські військові наразі намагаються захопити контроль над Донецькою областю. Тож усі найзапекліші бої тривають зараз саме там.

06:31 З'явилась додаткова інформація від ОК "Південь", що ворог завдав ракетного удару по Одещині з напрямку Ставропілля. Для цього ворог використав літаки стратегічної авіації Ту-95.

04:56 Невдовзі стало відомо трохи більше інформації щодо вибуху в Одесі. На місці "прильоту" ворожого снаряду спалахнула пожежа. Відомості про обстріл міста підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він підкреслив, що на місці працюють пожежники, а також попрохав не викладати фото та відео.

04:08 Повітряна тривога лунала по всій Україні. Під час неї вибухи чули у Миколаєві, Нікополі, а також Одесі. Влучання по Нікополю підтвердив мер міста. Що стосується Одеси, то невдовзі з'ясувалось, що і там був "приліт". Натомість офіційних підтверджень з Миколаєва ще не було.

04:07 В Інституті з вивчення війни поділились черговим прогнозом. Там зауважили, що російські війська, швидше за все, почали виходити з оперативної паузи. Не виключено, що впродовж найближчих 72 годин ворог продовжуватиме та розширятиме штурми, які він вів напередодні. Мовиться про рухи:

на північному заході від Слов'янська;

на південному сході від Сіверська;

вздовж траси Бахмут – Лисичанськ;

на південному сході від Бахмута;

на південному заході від Донецька.

03:51 Неспокійною була ніч на Харківщині. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, їх чули у районі Чугуєва.

03:41 Тим часом у США погодили продаж Естонії ракетних систем HIMARS. Відповідне рішення ухвалив Держдепартамент країни. У Пентагоні додали, що це одна з кількох угод, укладених з іншими державами. Усі вони передбачають можливість придбання американської зброї.

02:34 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією. Упродовж минулої доби в регіоні нашим військовим вдалось знищити:

18 окупантів;

1 самохідну гаубицю "Гвоздика";

6 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

польовий склад боєприпасів.

01:36 Окупанти на Херсонщині видали черговий цинічний указ. Він передбачає заборону критики російської влади. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець Сергій Хлань.

00:54 Ввечері 15 липня ворог атакував Дніпро. На одному з підприємств, у яке влучили ракети, спалахнула сильна пожежа. Її приборкували 46 рятувальників, а також 9 одиниць техніки.

00:06 Командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитро Подворчанський розповів, чому не варто недооцінювати безпілотники "Орлан-10". Він зауважив, що їх використовує ворог не лише для розвідки. З допомогою цих БпЛА можна також вести радіорозвідку або організовувати перешкоди в радіоефірі. Ба більше, він може виявляти місця скупчення телефонів, щоб ворог завдав по цьому місцю удару.

00:00 Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що в місті знешкодили вибухівку. Жінку, яка намагалась провезти її у власній машині, затримали.