Моторошна атака Нікополя і Харкова, шалені втрати загарбників: основне за 147 день війни

Українські воїни продовжують стримувати російського агресора, який намагається загарбати території України. Напружена ситуація залишається на Сході та Півночі нашої держави.

Головні події 147 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Все найважливіше – читайте далі.

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14:03 У росії вже не намагаються виправдати війну, яку вони розв'язали в Україні. Очільник МЗС сєргєй лавров підкреслив, що метою вторгнення у нашу країну є не лише Донбас. Мовляв, у кремлі переглянули плани своєї "спецоперації".

13:52 Очільники МЗС Чехії та Австрії прибули до України. Ян Ліпавський і Александр Шалленберг зробили це задля того, щоб на власні очі побачити наслідки російських бомбардувань.

13:43 Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до міжнародних партнерів. Він запропонував їм надавати Україні сучасну зброю для тестування її у реальних бойових умовах. Це дозволить перевіряти безпосередньо на фронті, на що здатне те чи інше військове оснащення.

13:26 Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський висловив припущення, що чекає на окупантів у разі знищення Антонівського мосту. Він підкреслив, що в такому випадку в окупантів не залишиться шляхів для відступу.

13:23 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пояснив, хто займається контролем "економіки" окупованої Донеччини. За його словами, цим завідує фсб росії.

13:12 Тим часом поліцейські затримали чоловіка в Одесі. Він не лише підтримував "русскій мір", а й закликав завдати по місту потужного ракетного удару. Такого, який можна буде порівняти з атакою по Вінниці 14 липня.

13:07 У Повітряних силах поділились подробицями збиття російського винищувача СУ-35 у небі над Херсонщиною. За ним наші військові слідкували упродовж кількох днів. Саме повітряне судно патрулювало район Нової Каховки, щоб вираховувати та знищувати українські ударні й авіаційні групи, штурмовики, а також бомбардувальники.

12:59 Рівно 6 років тому у самісінькому центрі Києва вбили журналіста Павла Шеремета. Підозрюваними у його вбивстві стали відразу троє людей. Наразі Юлія Кузьменко займається лікарською справою, а Яна Дугарь та Андрій Антоненко – служать у ЗСУ. Сама ж справа наразі "на паузі."

12:43 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що зерно з міста окупанти планують відправити до Сирії. А там уже вкрадене в україні продовольство продаватимуть "по потребах".

12:05 В Amnesty International спростували брехню бойовиків щодо драмтеатру у Маріуполі. Експерти підкреслили, що будівлю знищили саме російські військові. А використовували вони для цього авіабомби.

11:56 У ГУР МО показали, як українські військові підіймали прапор на острові Зміїний. На відео можна побачити, як триколор зняли та кинули під ноги, а на його місце почепили наш стяг. Крім того, військові виявили несподівану знахідку – кота. Він пережив ворожу окупацію та, безсумнівно, посприяв вибиванню загарбників.

Як ЗСУ підіймали прапор над островом Зміїний: дивіться відео

11:43 У ніч проти 20 липня ворог обстріляв Дергачі з РСЗВ. Внаслідок цього постраждали троє людей: двоє чоловіків, а також одна жінка. Їх доставили до лікарні. Також відомо про руйнування кількох приватних будинків, понищених об'єктів цивільної інфраструктури, а також енергомережі.

Окупанти з РСЗВ били по Дергачах / Фото пресслужби міської ради

11:42 Від Нацполіції надійшла інформація про обстріл Баштанської громади Миколаївської області. Там підкреслили, що вибухи лунали у Березнегуватому, а також селах Калуга та Висунськ. Відомо про пошкодження 8 житлових будинків. Крім того, руйнувань зазнали інші об'єкти цивільної інфраструктури. Детальну інформацію наразі уточнюють.

11:35 Тим часом Угорщина таки не дозволятиме транзит зброї до України через свою територію. Ба більше, в країні вкотре спробували виправдатись, але зробили це знову зі скандалом. Зауважимо, що напередодні риторика була абсолютно іншою. Але сьогодні в країні або схаменулись, або зрозуміли, що накликали на себе гнів путіна. Хай там як, але угорці знову заговорили про непохитність у питанні транзиту зброї для України через свою територію.

11:34 В Інституті вивчення війни поділились черговим прогнозом. Згідно з ним, росія планує анексувати тимчасово окуповані території восени цього року.

11:24 Українські військові продовжують ефективно використовувати зброю, надану міжнародними партнерами. На відео продемонстрували, як ЗСУ з допомогою німецької гаубиці PzH 2000 та високоточного снаряда знищують ціль ворога.

ЗСУ з допомогою німецької гаубиці знищили ворожу ціль: дивіться відео

11:02 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував майбутнє закриття обласного центру. Відповідне рішення передбачатиме неможливість упродовж кількох днів в'їжджати та виїжджати з міста. Але панікувати не варто, мешканців заздалегідь попередять, щоб вони мали можливість запастись харчами.

11:00 Бойовики та мобілізовані з Донбасу буквально приречені на життя у в'язницях, а також таборах. А все тому, що їх ніхто не поспішає вносити до списків для обміну. Мовляв, путін вважає мешканців псевдореспублік третьосортними.

10:48 У розвідці Великої Британії розповіли про ключовий фактор, який вплине на результат боїв на Херсонщині. Як ви могли здогадатись, мова піде про Антонівський міст, по якому напередодні били ЗСУ. Отже, у відомстві переконані, що контроль над дніпровськими переправами вплине на перебіг бойових дій у регіоні.

10:36 ЗСУ продовжують знищувати ворога та його техніку. Так, під час удару по Лазурному вдалось перетворити на гору металу надсучасну станцію радіолокації ворога.

10:32 Аналітик та аспірант Цзілінського університету розповів, чому Китаю завжди була цікава Україна. Петро Шевченко зауважив, що на це є дві причини:

можливість задешево отримати радянський спадок,

виграшне географічне положення України.

10:19 Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною. Зауважимо, що напередодні аналогічне рішення ухвалили у нашій державі.

10:05 З'явилась інформація про ранковий обстріл Харкова, який стався після завершення повітряної тривоги. Тоді ворог бив по місту з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього загинуло троє мирних мешканців міста, серед яких – 13-річний хлопчик.

09:53 Речник Одеської ОВА Сергій Братчук поділився деталями нічних влучань ворога по області. Він підкреслив, що ймовірність ракетних ударів усе ще дуже висока. Одна з ракет поцілила у склад на території Одеського району, який не працює. Другий ворожий снаряд вдалось знищити Силам ППО.

09:46 Верховний лідер Ірану Сеєд Алі Хосейні Хаменеї підтримав повномасштабний наступ росії на територію України. Він підкреслив, що у диктатора не було вибору. Мовляв, якби цього не зробив він, то це однозначно почала б "бридка сторона".

09:24 Надійшла інформація від оперативного угруповання військ "Каховка". Там зазначили, що окупанти вночі з артилерії били по Нововоронцовці Херсонської області. На місці влучань утворились вирви.



Окупанти били по Нововоронцовці / Фото угруповання військ "Каховка"



Окупанти били по Нововоронцовці / Фото угруповання військ "Каховка"





Окупанти били по Нововоронцовці / Фото угруповання військ "Каховка"

09:17 Мешканці Харкова повідомляють про вибухи, які чули у місті. Зауважимо, що вони пролунали після відбою повітряної тривоги.

09:09 Радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що ЗСУ знищили саме командний пункт ворога поблизу Антонівського мосту. Він також повідомив, що неспокійним був ранок і для окупантів у Новій Каховці. Там спостерігали задимлення у місці, де розташована ворожа військова частина.

08:54 Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області. Він зауважив, що вночі окупанти потужно обстрілювали Білогорівку. Також він додав, що у Сєвєродонецьку наразі спостерігаються значні проблеми з водою.

Водночас з'явилась нова інформація від Генштабу ЗСУ. Вона стосується втрат ворога. Так, станом на 20 липня нам вдалось ліквідувати 38 750 окупантів.



Актуальні втрати ворога станом на 20 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:42 В ОК "Південь" розповіли про досягнення ЗСУ за минулу добу. Нашим військовим вдалось знищити:

особовий склад – 41 особа;

літак Су-35 – 1;

безпілотний розвідник – 1;

РСЗВ "Град" – 3;

гаубиці "Мста-Б" – 3;

"Гвоздика" – 1;

автомобіль зв'язку – 1;

звичайних авто – 2;

польовий артилерійський склад – 1.

08:27 На Сході України та кількох сусідніх областях лунала повітряна тривога. А вже об 08:36 були відбої.

08:04 Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що вночі ворог завдав удару по місту. Окупанти влучили в одну зі шкіл. Минулось без постраждалих.

07:42 У ніч проти 20 липня російські військові обстріляли Нікополь. Внаслідок цього загинуло двоє людей. Ще дев'ятеро зазнали поранень. Серед них – четверо дітей.

07:11 У Генштабі ЗСУ опублікували ранкове зведення. Коротко про ситуацію на фронті станом на 20 липня:

Окупанти ведуть штурм у напрямку Івано-Дар'ївки на Донеччині. Там бої тривають і досі.

Загарбники планують також наступати на Бахмут, а також планують захопити контроль над усією територією Вуглегірської ТЕС.

Також у підрозділах ворога спостерігається дефіцит боєприпасів, продовольства та води. Водночас там процвітає пияцтво.

07:03 У Львівській ОВА розповіли, скільки внутрішньо переміщених українців мешкає в області. Мовиться про 244 151 нашого земляка. Зауважимо, що осіб працездатного віку налічується 117 792.

06:58 Олексій Арестович поділився черговими деталями щодо атаки по Антонівському мосту. Він зауважив, що ЗСУ там знищили позицію ППО ворога. Сама ж переправа не була першочерговою ціллю наших військових.

06:47 В Інституті вивчення війни розповіли, як владімір путін може використати ядерні загрози у війні проти України. Мовляв, у кремлі можуть говорити про можливу атаку, щоб стримувати контрнаступ на тимчасово окупованих територіях. Мовиться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, а також Луганську області.

06:45 У США повідомили, що мають дані, які стосуються підготовки росією анексії тимчасово окупованих територій. У країні вже пообіцяли відреагувати, якщо держава-терористка таки спробує повторити сценарій півострова Крим.

05:38 У США усім українцям вручили премію Dissident Human Rights Award. Її отримала перша леді Олена Зеленська. Зауважимо, що відповідну премію присвоюють з 2015 року. Її отримують активісти та дисиденти поневолених народів. Таким чином намагаються вшанувати їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи.

04:44 Ввечері 19 липня російські військові завдали удару по Одеській області. Відомо, що здійснили це вороги з використанням літаків Су-35. В ОК "Південь" зауважили, що одну з ракет вдалось збити Силам ППО. Натомість решта влучили у склад.

03:59 Тим часом владімір путін уже не намагається приховувати, що росія викрадає українське зерно. Очільник країни-терористки обмовився, що вона збільшила цьогоріч експорт зернових. Мовляв, наразі мовиться про 30 мільйонів тонн, але невдовзі їх буде 50.

03:55 Володимир Зеленський пояснив створення ТСК щодо контролю за наданим озброєнням. Відповідне рішення у нашій державі ухвалили задля того, щоб ущент розбити кремлівську пропаганду про буцімто продаж зброї, яку ми отримуємо від міжнародних партнерів. Очільник держави підкреслив, що країни, які надають нам зброю, прекрасно розуміють, як ми її використовуємо. І від них претензій узагалі жодних немає.

02:55 Британець Джон Гардінг, якого окупанти прагнуть стратити, звернувся до Бориса Джонсона. Він попрохав прем'єр-міністра Великої Британії поговорити з президентом Володимиром Зеленським. Крім того, він надіється, що Джонсону вдається якось вплинути на путіна, а також так званих "очільників" псевдореспублік.

02:22 У Генштабі ЗСУ поділились черговою хорошою новиною. У відомстві підкреслили, що українські військові знищили групу російських найманців, які входили до ПВК "Вагнер".

02:10 путін продовжує шантажувати весь світ. Цього разу він поставив умову, за якої стане можливим вивезення українського зерна. Для цього президент росії зажадав зняти обмеження з продовольства країни-агресорки.

01:38 Джо та Джилл Байдени зустрілись з Оленою Зеленською у Білому домі. Перша леді України прибула до Сполучених Штатів на запрошення самої Джилл Байден.

01:13 Президент росії владімір путін вкотре цинічно звинуватив Україну. Він переконаний, що саме наша держава не хоче виконувати стамбульські угоди. Мовляв, домовлятись офіційний Київ з москвою не хоче.