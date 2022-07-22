Вибухи на Харківщині та в Нікополі, ЗСУ знищують ворога на Півдні: основне за 149 день війни

З 24 лютого ЗСУ дають гідну відсіч окупантам , які прийшли на українську територію. Наші захисники обороняють кожен метр рідної землі.

Головні події 149 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбувалось на фронті і не тільки – читайте нижче.

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06:12 Тим часом у ДСНС зробили важливе попередження для мешканців Вінниччини та Житомирщини. Там, наголошують рятувальники, висока загроза виникнення пожеж. Тож людей просять бути максимально обережними з вогнем.

05:48 У МІ6 поділились інформацією, яка стосується росії. У відомстві підкреслили, що країна-терористка втратила свою спроможність до шпигунства в Європі на половину.

05:21 В Інституті з вивчення війни поділились черговим аналітичним спостереженням. Експерти підкреслили, що "оперативна пауза" таки не допомогла російським військовим. Про це свідчить той факт, що темп атак окупантів за останні дні не надто змінився.

04:34 Тим часом Молдова не пропускає російських військових до Придністров'я. Пояснення цього рішення вкрай просте: в країні прагнуть повністю вивести російський контингент, а не замінювати його.

03:32 В ОК "Південь" поділились інформацією з регіону за минулу добу. Відомо, що ЗСУ вдалось завдати 230 вогневих ударів по ворогу. Зауважимо, що це неабияк похитнуло бажання окупантів йти у бій. А ще наші військові ліквідували:

35 одиниць особового складу;

самохідну гаубицю "Мста-С";

2 безпілотні розвідники;

3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.

03:28 Також Арестович спробував пояснити, чому росія останнім часом активізувала авіаудари. Він зауважив, що це черговий тривожний дзвіночок для "другої армії світу". І свідчить він про те, що ворожа артилерія не справляється з поставленою перед нею задачею.

02:38 Олексій Арестович висловився стосовно душевного та фізичного стану путіна. Радник глави ОП зауважив, що у диктатора з кремля специфічна психопатія. Крім того, у нього спостерігається порушення рухових функцій.

02:14 Знову неспокійною була ніч на Харківщині. Під час повітряної тривоги мешканці чули звуки вибухів. Відомо, що після "прильоту" у Чугуївському районі зникло світло.

01:52 У Верховній Раді пропонують накласти санкції на топчиновників країни-терористки. До списку вже потрапили медведєв і захарова, а також олександр бєглов та вячеслав володін.

01:36 Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, де відбулась остання демілітаризація російських військових. Мовиться, як би це епічно не звучало, про Чорнобаївку. Там ЗСУ знищили склади окупантів.

00:39 У ніч проти 22 липня російські окупанти знову обстріляли Нікополь. Вони випустили по місту на Дніпропетровщині чотири залпи з РСЗВ. Про це повідомив мер Нікополя Євген Євтушенко.