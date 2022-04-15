На 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: перелік маршрутів

В Україні продовжують евакуйовувати людей з "гарячих точок". У п'ятницю, 15 квітня, запрацює 9 гуманітарних коридорів.

Про це у своєму телеграмі розповіла міністерка Ірина Верещук. Більшість із гуманітарних коридорів відкриють у Луганській області.

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Маршрути евакуації людей на 15 квітня

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя. З цих населених пунктів евакуація відбуватиметься на власному транспорті.

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів – проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце зборів – вулиця Первомайська, 42.

Селище Гірське – Бахмут. Місце зборів – вулиця Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

Міністерка додала, що на Луганщині гуманітарні коридори запрацюють лише за умови припинення вогню з боку російських загарбників.

Українська влада закликає усіх, хто має таку можливість, вибиратися з "гарячих точок". Це може врятувати вам життя, адже бойові дії все ще тривають.

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