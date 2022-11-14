15 листопада обмеження споживання електроенергії введуть у 8 областях: де не буде світла
Джерело:Укренерго
Завтра, 15 листопада, діятимуть планові відключення світла у 8 областях України. Графіки відключення електроенергії застосують, зокрема, і у столиці.
Укренерго запровадило графіки відключень світла, а українців закликали максимально економити. У восьми регіонах застосовуватимуть графіки відключень світла завтра, 15 листопада, з 00:00 до 24:00.
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Де запровадили планові відключення
Поки енергетики не повідомляли на про аварії на підстанціях чи в енергомережах – світло відключатимуть винятково за графіками в таких областях:
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській,
- Сумській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Донецькій.
Де знайти графіки відключення світла
- Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Донецькій області : АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
- ДТЕК Київські енергомережі
Українців закликають максимально економити
В Укренерго знову закликали українців допомогти. Ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові й допомогти їм може кожен, в кого зараз є світло.
Проте електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.
Не вмикайте електроємні прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Як розумно користуватись енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу
Однак слід також готуватися до аварійних ситуацій на електричних підстанціях та в енергомережах. Невідомо, що спаде на думку окупантам – тому варто бути готовими до раптового відключення світла будь-де та у будь-який час.
Як підготуватися до відключення світла / Поради 24 каналу