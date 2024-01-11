Замість школи приїхав до України: 15-річний юнак з Чехії вирішив воювати проти Росії

Юнак з Чехії вирушив до України, щоб долучитися до складу Сил оборони. 15-річний хлопець прагнув піти воювати проти Росії на стороні нашої держави.

Відомо, що сталося це 10 січня. 15-річний юнак з Чехії вирушив до польсько-українського кордону. Причому він буцімто пішов до школи. Насправді ж взяв із собою паспорт з дому та рушив до України.

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Хлопця відправили додому

Служби трьох держав школяра зупинили, коли він уже встиг перетнути кордон. Відомо, що юнака відправили назад додому.

Власне, офіцери польського Сілезького прикордонного загону, котрі виконують свою роботу на пункті спільного контролю у Хотебузі (Чехія) від своїх чеських колег отримали повідомлення. У ньому йшлося про те, що 15-річний юнак з Острави вийшов з дому, але до школи він так і не потрапив. Відтак, його батьки звернулися до поліцейських, котрі встановили, що телефон парубка зареєстрований у Перемишлі.

Під час подальшого розслідування з'ясувалося, що 15-річний підліток взяв з дому свій паспорт, бо хотів потрапити в Україну, щоб допомогти тамтешній армії у боротьбі з російським агресором. Хлопець вже встиг перетнути польсько-український кордон,

– розповідають у Прикордонній службі Польщі.

Відомо, що хлопця вже повернули додому. Цього вдалося досягнути завдяки міжнародній співпраці між прикордонниками Польщі, а також службами Чеської Республіки й України.

Тим часом Зеленський різко відреагував на українських чоловіків, котрі втекли від повномасштабного вторгнення за кордон.

Звернувся до українських чоловіків

Володимира Зеленського на спільній пресконференції в Естонії спитали, чи потрібно державі ухвалювати рішення про передачу нашій державі чоловіків призовного віку, щоб залучати їх до протистояння російській агресії.

Президент наголосив, що кожен чоловік мобілізаційного віку повинен допомагати нашій державі. За словами Зеленського, він має бути або на фронті, або працювати в Україні та сплачувати податки.

Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністру. На одного військового, якого оплачує держава, (нам ніхто в цьому не допомагає), йде шість – вісім платників податків. І якщо ви в Україні не на фронті, але ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. Водночас якщо ви – за кордоном, ви – мобілізаційного віку, і ви не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом – то є питання,

– пояснив президент.

Глава держави підкреслив, що якщо ми прагнемо зберегти Україну та Європу, то до цього зусиль мають докласти всі.