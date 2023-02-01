На 150 кілометрів: США готуються вперше надати ЗСУ зброю більшої дальності, – Reuters

Сполучені Штати Америки готують Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість становитиме 2 мільярди доларів.

До пакета військової допомоги можуть увійти ракети більшої дальності. Про це журналістам анонімно повідомили з двох джерел.

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Оголосити про пакет озброєння мають цього тижня. Ракети, які туди, ймовірно, увійдуть, битимуть на відстань до 150 кілометрів.

Що увійде до пакета

Військова допомога також включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin. Чиновники зазначили, що 1,725 ​​мільярда доларів надійде від програми Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Завдяки їй адміністрація президента Джо Байдена може отримувати зброю від промисловості, а не з запасів США.

У джерелах журналістів зазначили, що США відхилили запит України на ракети ATACMS з радіусом дії до 297 кілометрів. Проте крилаті бомби GLSDB, як можуть летіти на 150 кілометрів, дозволять українським військовим бити по тилових позиціях ворога. Зокрема, захисники зможуть продовжувати контратаки, заважаючи Росії в тилу окупованих територій.

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Крім цього, понад 400 мільйонів доларів Україна може отримати за програмою президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA). Вона дозволяє використовувати запаси зброї США в екстрених випадках. Журналісти зазначили, що ця допомога включатиме протимінно-стійкі машини із захистом від засідок (MRAP), керовані реактивні системи залпового вогню GMLRS й боєприпаси.

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