Скільки Україні нададуть HIMARS та колосальні втрати ворога на Півдні: основне за 151 день війни

Повномасштабна війна з росією триває вже 151 день. Українські військові мужньо дають відсіч ворогу.

Головні події 151 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбувалось на фронті і не тільки – читайте нижче.

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06:18 В Інституті з вивчення війни поділились черговим прогнозом. Згідно зі спостереженнями аналітиків, ЗСУ вже почали або принаймні готуються до контрнаступу на Херсонщині.

05:36 Олена Зеленська підбила підсумки саміту перших леді та джентльменів. Вона зазначила, що під час нього вдалось зібрати понад 3 мільйони доларів. Ці кошти спрямують на покупку понад трьох десятків карет швидкої допомоги.

05:21 Оскільки окупантам не виплачують обіцяні гроші за участь у "спецоперації", то їм доводиться продавати те, задля крадіжки чого вони ризикували життями. Мовиться про речі, які вони виносили з осель українців у тимчасово окупованих населених пунктах. Як розповів Сергій Гайдай, ворог уже зайнявся продажем награбованого у Лисичанську та Сєвєродонецьку.

04:38 В Україні запровадили єдине поняття – тимчасово окупована територія. До того відповідний статус мали лише півострів Крим, а також частина Донецької та Луганської областей. Відповідне поняття ввели для того, щоб був єдиний підхід до всіх територій нашої держави, які тимчасово перебувають під ворожою окупацією.

04:10 Неспокійним був ранок для мешканців Миколаєва. У місті лунали не лише сирени, а й 5 потужних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

03:40 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією щодо ситуації в регіоні. Ворог хоч і намагається з усього можливого бити по українських військових, сам зазнає чималих втрат. Зокрема:

54 особи особового складу окупантів;

3 танки Т-62;

3 реактивні системи залпового вогню "Град";

гармата "Мста-Б";

броньована та автомобільна техніка;

склад з боєприпасів і пункт боєпостачання на Херсонщині.

02:50 Тим часом Citi, Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo та UniCredit Group не "змогли" повністю покинути ринок росії. Ба більше, у цих банках починають набирати співробітників у країні-агресорці.

02:29 Канцлер Німеччини Олаф Шольц не припиняє дивувати. Лише на п'ятому місяці війни він визнав, що росія – ненадійний постачальник газу. Нагадаємо, що ФРН надзвичайно сильно залежить від блакитного палива з країни-агресорки. І саме це стало причиною передавання Канадою турбіни для "Північного потоку-1".

01:26 Стало відомо, скільки HIMARS та MLRS готові надати Україні США, а також інші міжнародні партнери. Глава Комітету збройних сил США Адам Сміт зауважив, що 50 – 60 таких установок зібрати і надати буде вкрай складно. Натомість прагнуть передати нашій державі бодай 25 чи 30 РСЗВ, а також якомога більше артилерії та ракет для відповідних систем.

00:41 Опозиціонер Марк Фейгін припускає, що ЗСУ "приміряються" на Херсонщині. Те, що зараз відбувається в регіоні, на його думку, – схоже на підготовку до майбутнього наступу.

00:39 Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чому Європа не поспішає надавати Україні зброю. Одна з основних причин – ніхто не думав, що повномасштабна війна може розпочатись у XXI столітті. Також слід розуміти, що бюрократична машина надзвичайно сильна. Крім того, міжнародні інституції працюють не настільки швидко й ефективно, як би нам хотілось.