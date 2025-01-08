Було неналежне управління і контроль, – Драпатий розповів про розслідування щодо 155 бригади

У Франції підтвердили факти СЗЧ в 155 бригаді "Анна Київська", яка перебувала на навчанні за кордоном. На території Франції тренували 2300 солдатів, переважно строковиків без бойового досвіду, ще 2200 бійців проходили навчання в Україні.

Про ситуацію в 155 бригаді та рішення для підтримки підрозділу та розв'язання проблемних питань Головнокомандувачу доповів Михайло Драпатий, командувач Сухопутних військ ЗСУ. Про це генерал написав у фейсбуці, повідомляє 24 Канал.

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Як тривала підготовка бригади

Він також зустрівся з командуванням бригади та французькими журналістами, які працюють у підрозділі й відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни "Анни Київської" виконують бойові завдання та використовують надане Францією озброєння.

Драпатий вважає, що виходити в публічну площину до з'ясування всіх обставин було зарано. Також він зауважив, що події, пов'язані зі створенням 155 бригади, відбулися ще до його призначення в КСВ.

Формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі строки – всього за кілька місяців. Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу,

– зазначив генерал.

Він подякував французькій стороні за повне виконання зобов'язань перед Україною та сміливість у реалізації спільного проєкту.

Що відомо про проблеми бригади

За його словами, під час формування нової бригади було зафіксовано:

неналежні управління та контроль за процесом;

помилки під час комплектування;

не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом;

недосконале планування підготовки в Україні й за кордоном;

запізнілу реакцію вищого командування на проблеми.

Більшість системних недоліків уже проаналізовано та оцінено, за окремими напрямами реалізують відповідні рішення.

Бригада на фронті менше місяця. Це – той період, коли проявляються всі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу. Коли розкривається дух воїна. Я дуже вдячний бійцям, які адаптуються до непростих умов і воюють,

– написав Драпатий.

Над забезпеченням бригади вже триває робота, Міноборони залучене до процесу. Також командир 155-ї бригади розгорнув систему додаткової підготовки бійців, і КСВ підтримуватиме його в пошуку ресурсів та інструкторів.

Ситуація із СЗЧ

За словами командувача Сухопутних військ, ситуація залишається непростою. Основний виклик для бригади – низька ефективність і мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують особовим складом.

Це, разом із залученням підрозділів до бойових дій, впливає на кількість СЗЧ у 155-й бригаді. Водночас масових випадків залишення позицій не зафіксовано. "Натомість, спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнюють випадкам дезертирства", – зазначив Драпатий.

Простого рішення цієї проблеми немає – необхідно працювати над усіма чинниками, що впливають на СЗЧ, не лише в Сухопутних військах, а й у Збройних Силах загалом.

Генерал подякував журналістам, які висвітлили проблеми, і додав, що 155 бригада імені Анни Київської "перспективна і ще проявить себе".

Раніше офіційний представник французької армії запевняв – в СЗЧ пішло небагато людей. До слова, у країні дезертирство не є кримінальним злочином, французькі прокурори не мають повноважень на арешт таких осіб.