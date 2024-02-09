Відмовляються воювати: бійці 155 бригади, яку неодноразово розбивали ЗСУ, влаштували демарш

Російська 155-та бригада морської піхоти, яку вже неодноразово розбивали українські захисники, відмовляється воювати. Штурмовики закрилися в приміщенні й записали відео зі скаргами на командування.

Бійці 155-тої бригади відмовилися виконувати накази. Тепер їм загрожують розстрілом, з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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"Якщо не вийду на зв'язок, значить мене вбили свої"

21 штурмовик 155-тої бригади морської піхоти закрилися в приміщенні на території псевдореспубліки. Бійці відмовилися виконувати накази командування. Тепер їм загрожують розстрілом.

Про це розповів друг пораненого під час одного зі штурмів військовослужбовця бригади, надавши аудіозапис. Окрім того, російські штурмовики, які закрилися в приміщенні, записали відеозвернення, в якому поскаржилися на значні втрати.

За одну лісосмугу близько 150 людей лягло. Ти просто не уявляєш, лісосмуга – це 500 метрів, вона в полі йде. Про***ли 6 танків, 3 мотолиги, там п***а. Забрати забрали, але ці 500 метрів 200 життів людей взагалі не варті. Коротше, мій взвод — половина 200-ті, половина 300-ті,

– поскаржився російський військовослужбовець.

Також окупант додав, що командир батальйону 155 бригади БМП-2 з позивним "Серп" посилає людей на штурм Новомихайлівки без підтримки групи евакуації, без допомоги медиків, без підтримки артилерії.

Якщо не вийду на зв'язок, значить мене вбили свої зі 155 бригади,

– заявив російський військовий.

Також сказав, що замішаний у цьому "Варяг, "Купол", "Філін", "Серп", "Молот". Загарбник поскаржився, що свої ж не рахують їх за людей.

"Було виставлено загороджувальний загін — снайпера, які діяли проти нас, свої ж. При цьому ми хочемо написати масове звернення до всіх інстанцій, щоб це зрештою вже припинилося", – сказав загарбник.

Також додав, що напередодні відправили 3 штурмові групи. Втім, з них дісталися лише 3 загарбники. Жодного прикриття не надали. Поранених росіяни також не евакуювали, тож бійці Путіна вибиралися як могли.

Люди, які повернулися, їх відправляють назад з ножами, без зброї. Наше командування каже, що ми м'ясо. За людей нас тут ніхто не рахує. Ми вже просто хочемо, щоби це припинилося. Щоб нас рахували за людей. Ми не м'ясо,

– заявили російські військові на відео.

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ЗСУ неодноразово розбивали 155-ту бригаду