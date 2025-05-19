Новий скандал зі 155 бригадою: Драпатий пообіцяв "жорстку розправу"

В "Українській правді" вийшло розслідування про ситуацію у 155 бригаді. Командування призначило розслідування, також працює ДБР.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментарі Михайла Драпатого та Володимира Шведюка.

Дивіться також Подав у відставку через "дебільні задачі": усе, що відомо про скандал довкола комбата "Маґури"

Чому 155 бригада знову потрапила у скандал

Журналісти опублікували матеріал про те, що в "Анні Київській" є бізнес на бойових виплатах. Після цього командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий призначив додаткову службову перевірку в бригаді. Також він пояснив, чому призначив полковника Тараса Максімова, якому присвятили розслідування медійники.



Полковник Тарас Максімов, командувач 155 бригадою / Фото "Українська правда"

В статті "Української правди" сказано, що Максімов може бути причетний до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів". Окрім цього, в бригаді понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року, підрозділи недостатньо забезпечені.

За словами Драпатого, на посаду командувача бригадою розглядали різних кандидатів. Дехто був недостатньо кваліфікований, дехто відмовився, бо мав інші пропозиції. Та черги обійняти посаду не було і немає.

Зрештою командувач оперативного командування "Захід" Володимир Шведюк підібрав Максімова. Взяли до уваги його особистий досвід, відгуки побратимів та результати на попередніх місцях служби.

Робота полковника на посаді, на думку Драпатого, вплинула на бригаду, адже бійці стали більш боєздатними.

Але які б не були досягнення, я покривати нікого не буду – для мене немає недоторканних. Я чекаю на результати всіх перевірок і того, що встановить слідство. Розслідування ДБР ще триває. Командування угруповання військ повністю сприяє викриттю усіх причетних до поборів. Хочу наголосити всім, хто влаштовує подібні схеми – грабує власну бригаду, знущається з побратимів, наживається на крові, – розправа буде жорсткою,

– написав Драпатий.



Повна відповідь Михайла Драпатого / Фото "Українська правда"

Командувач ОК "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк теж дав УП коментар щодо ситуації. Він призначив службове розслідування.

"До бригади направлено спеціальну групу з числа найбільш досвідчених офіцерів ОК "Захід". Ми принципово та неупереджено налаштовані з'ясувати всі обставини та встановити всі деталі правопорушення. По напрацьованих матеріалах будуть зроблені відповідні висновки та передані до правоохоронних органів", – повідомив він.



Відповідь Володимира Шведюка журналістам / Фото "Українська правда"

Нагадаємо, "Анна Київська" вже потрапляла в скандал. Бригаду готували у Франції, але виявилося, що під час навчання частина бійців самовільно залишила частину.