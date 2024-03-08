Бригада "Чорна смерть": у мережі розповіли про втрати російських морпіхів із Владивостока

У мережі розповіли про втрати російський морпіхів з 155-ї окремої гвардійської бригади. Через велику кількість втрат вона отримала назву "Чорна смерть".

Піхотинці з цієї бригади воюють під Вугледаром, а у свій час намагалися невдало оточити Київ. Тактика командирів бригади проста – вони просто гонять росіян та техніку вперед, попри втрати.

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"Чорна смерть"

Проєкт "Хочу жити" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розповів, що 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти зазнала перших серйозних втрат ще під час спроб захопити Київ. Спроба виявилася невдалою, тому залишки бригади після доукомплектування відправили під Вугледар.

Зовсім нещодавно піхотинці 2 батальйону 155-ї бригади, що базувалися біля селища Оленівка Донецької області, вкотре скаржилися на командира з позивним "Серпом", що той відправляє підрозділи на штурм без підтримки.

Вже після цього командування вирішило влаштувати урочистості у тій самій Оленівці – за що поплатилися. Прямо туди завдав удару український HIMARS. В результаті прицільного удару загинуло 19 осіб – у тому числі замкомбрига Роман Кожухов. Ще 12 росіян поранено, серед яких опинився і сам комбриг Михайло Гудков.

Опираючись на всі факти, 155 бригада є справжнім відзеркаленням всієї російської армії і її керівництва.

Перетнути півсвіту, щоб бездарно покласти тисячі солдатів, ще й безглуздо підставитися під удар самим. Заради чого? Щоб підвищити у званні командувача Східного військового округу Рустема Мурадова за розгром довірених йому підрозділів під Вугледаром?

– пишуть у "Хочу жити".

Військові 155 бригади скаржаться на керівництво: дивіться відео

Удар по Оленівці