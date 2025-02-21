ЄС допоможе Україні сказати "ні" поганій угоді: блок готує санкції та значну військову допомогу
- ЄС планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти Росії, що міститиме обмеження на 74 судна, та ініціювати значну військову допомогу Україні, сказав високопоставлений дипломат ЄС кореспондентці 24 Каналу.
- Допомога Україні міститиме артилерію, боєприпаси, системи ППО й ракети, тренування військових та підтримку оборонної промисловості.
- ЄС намагатиметься отримати одностайну згоду на військовий пакет для України, а також підтримує позицію Зеленського щодо участі України в переговорах.
Міністри закордонних справ, які зберуться на засідання Ради ЄС у Брюсселі, в понеділок 24 лютого ухвалять 16-й пакет санкцій проти Росії. Під нові обмеження потраплять 74 судна, більшість з яких належать до тіньових флотів.
Про це заявив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Як ЄС планує ухвалити новий пакет санкцій проти Росії
Очікується, що в 16-му пакеті санкцій проти Росії будуть й нові індивідуальні обмеження. Крім того, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас ініціює підготовку нового військового пакету для України. Цю тему міністри обговорять під час засідання у понеділок.
Допомога базуватиметься на найбільш нагальних потребах України – артилерії, боєприпасах, системах протиповітряної оборони й ракетах,
– сказав високопосадовець.
За словами співрозмовника, серед допомоги буде й тренування українських військових, а також оснащення українських бригад. Також очікується і надання підтримки для української оборонної промисловості.
Високопоставлений додав, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну, як через санкції, так і надаючи допомогу для Києва.
"Для нас дуже важливо зміцнити Україну і забезпечити можливість сказати "ні" поганій угоді", – сказав високопоставлений дипломат.
В ЄС намагатимуться досягти одностайної згоди 27 держав-членів ЄС щодо військового пакету для України. Втім, у разі ветування однієї з країн, в Євросоюзі пропонують вдатися до конструктивного утримання.
Якщо це дозволить усім продовжувати зміцнювати Україну – це буде чудовим способом,
– сказав дипломат.
Європейський чиновник зазначив, що у понеділок міністри не обговорюватимуть перемовини між Москвою та Вашингтоном. У Брюсселі кажуть, що підтримують позицію Зеленського і хочуть, аби Європа теж доєдналась до столу перемовин.
"Ми не знаємо, куди йдуть ці переговори. І я також цитую президента Зеленського, що для того, щоб будь-які переговори були справедливими й сталими, Україні потрібне місце за столом переговорів, а також Європі потрібне місце за столом переговорів", – сказав співрозмовник.
До слова, відомо, що 16-й пакет санкції Європейського Союзу проти Росії міститиме візові заборони і заморожування активів для 48 фізичних та 35 юридичних осіб. Також запроваджуються нові юридичні критерії для включення до санкційного списку капітанів російських танкерів "тіньового флоту".