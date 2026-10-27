"Серйозна ескалація": Зеленський розповів деталі про новий удар Росії

У ніч на 27 жовтня Росія випустила по Україні 16 балістичних ракет і понад 280 ударних дронів. Володимир Зеленський повідомив про влучання у Києві та областях, наголосивши на необхідності своєчасних постачань ППО.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі. На тлі ліквідації наслідків першої атаки окупанти повторно застосували балістичне озброєння.

Що відомо про атаку

Володимир Зеленський звернув увагу на проблеми з постачанням систем протиповітряної оборони від партнерів.

Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для "петріотів" та "насамсів", які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії,

– наголосив Володимир Зеленський.

Загалом ворог завдав ударів по десяти областях України, зокрема по Київській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Херсонській та Чернівецькій.

У столиці зафіксували влучання по Південному мосту, що свідчить про суттєве загострення російської кампанії проти української логістики.

Основними цілями ворога знову стали об'єкти енергетичної, транспортної та цивільної інфраструктури.

Тим часом кількість поранених внаслідок удару по університету в Києві зросла до 12 осіб, серед яких п'ятеро є студентами та працівниками закладу.

Нагадаємо, що увечері 26 жовтня окупанти завдали балістичного удару по території навчального закладу в столиці, де внаслідок вибуху пошкодило кампус університету.