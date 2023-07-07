САУ Zuzana, машини Bozena та боєприпаси: Україна та Словаччина підписали важливі контракти

Володимир Зеленський прибув до Словаччини та виступив на спільній пресконференції з Зузаною Чапутовою. Лідери розповіли про співпрацю двох країн та виробництво військової техніки.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова повідомила, що її країна поставить Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Братислава та Київ підписали відповідний контракт. Про це вона сказала у п'ятницю, 7 липня, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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Що ще сказала Чапутова

Словацька президентка натякнула на швидке постачання військової техніки ЗСУ.

Ми підписали контракт на постачання 16 установок Zuzana в Україну. Це відбудеться у дуже швидкому темпі,

– заявила вона.

Також Чапутова повідомила, що Словаччина та Україна, вироблятимуть новий тип гаубиць та розпочнуть спільне виробництво боєприпасів. Окрім цього словацькі підприємства допоможуть Україні розміновувати свою територію.

Ще президентка Словаччини повідомила про співпрацю у виробництві розмінувального устаткування Bozena. За її словами, Україна хоче збільшити об'єми виробництва техніки для розмінування.

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський подякував Словаччині за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення та зазначив, що співпраця Києва та Братислави зміцнює обидві країни.

Ми працюємо і заради інших спільних виробництв – снарядів, гармат. Я вдячний за готовність допомагати гуманітарним розмінуванням,

– сказав український лідер.

Президент наголосив, що наша держава готова купувати словацьку техніку для розмінування. Також Україна зацікавлена у створенні нових виробництв такої техніки. Зеленський додав, що Україна та Словаччина можуть стати донорами глобальної захищеності людей від глобальної мінної загрози.

Андрій Єрмак теж прокоментував співпрацю двох країн. Голова ОП зробив допис у соцмережах, в якому опублікував фото однієї з САУ Zuzana та написав, що ще більше САУ Zuzana 2 поїдуть в Україну.

САУ Zuzana 2 для України / Фото з соцмереж Андрія Єрмака

Як ще Словаччина допомагає Україні під час агресії Росії

Парламент Словаччини у червні підтримав нашу державу та визнав Голодомор геноцидом українського народу. Зеленський висловив Братиславі подяку та назвав це рішення вагомим внеском у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв.

Також Словаччина надає біженцям з України компенсацію на житло. У травні словацький уряд ухвалив рішення про продовження такої допомоги, однак вніс певні зміни. Відтепер ці гроші отримуватимуть "на руки" не українці, а власники житла.

, САУ Zuzana 2 має 155-міліметрову гармату. Вона здатна робити до 6 пострілів за хвилину та бити на відстань до 41 кілометра.