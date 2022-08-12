"Бавовна" у Новій Каховці і Бердянську, ЗСУ збили 2 "Калібри": основне за 169 день війни

Вже протягом 169 днів українські захисники дають відсіч російським загарбникам. ЗСУ нищать ворожу техніку та ліквідують окупантів.

Головні події 11 серпня 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про найважливіше на фронті і не тільки – читайте нижче.

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23:53 Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заспокоїв жителів обласного центру. Він пояснив, що російські війська не зможуть раптово взяти Миколаїв, як би цього не хотіли.

23:45 Постпред України в ООН потужно відповів на брехню росіян про Запорізьку АЕС. Сергій Кислиця наголосив, що наша країна цінує зусилля МАГАТЕ та ООН, аби гарантувати безпеку українських ядерних об'єктів на тлі російського вторгнення.

22:36 Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент розповв про свою участь в роботі Конференції донорів у Копенгагені. Також він відреагував на найважливіші події дня.

Головні тези зі звернення глави держави:

Загалом конференція в Копенгагені зібрала лише за день 1,5 мільярда євро, які будуть витрачені зокрема на виробництво життєво необхідних боєприпасів.

Події навколо Запорізької АЕС – один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові "прильоти" російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від об'єктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму.

Хочу зазначити важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті. Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв.

Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа. Відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово.

Звернення Володимира Зеленського за 11 серпня: дивіться відео

23:34 Глава МЗС відреагував на скандальну заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який сказав, що триває "війна путіна". Дмитро Кулеба нагадав, що не не путін, а "реальні російські солдати прийшли з росії, щоб вбивати, катувати й нищити. росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців".

21:59 Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росія хоче перетворити Україну на "сіру зону", адже москва оточує себе виключно державами-васалами. Виняток – лише Китай, якого кремль сприймає, як союзника.

21:40 Соцмережі повідомляють про потужні вибухи у Новій Каховці. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань зауважив, що ворогів після цього поменшало. Також, за словами Хланя, знищена техніка.

21:02 Україна попросила Швейцарію представляти інтереси українських громадян на території держави-агресорки. Проте москва у цьому відмовила, мовляв, Швейцарія – більше не нейтральна країна.

21:00 У Дніпропетровській облраді розповіли про обстріл ворогами Зеленодольської громади. На щастя, люди не постраждалих та немає значних руйнувань.

20:46 росія втратила можливості для виготовлення озброєння – через західні санкції. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що потребу у технологіях не може перекрити Китай та інші країни.

19:29 Потужний вибух пролунав біля окупованого Бердянська. Звуки чули навіть у мікрорайонах Маріуполя. Ймовірно, що епіцентром були бази відпочинку, які для особового складу захопили окупанти.

19:12 Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що росіяни можуть вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Це єдині ділянки, вважає експерт, де у росіян на це вистачає сил.

18:28 Військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив, що в росіян почались великі проблеми з військовими льотчиками. Він зазначив: були зафіксовані випадки, коли окупанти садили за штурвал пенсіонерів – віком понад 60 років.

18:15 Окупанти в черговий раз вдарили по Запорізькій АЕС, при цьому вони ледь не потрапили у перший енергоблок. В "Енергоатомі" розповіли, що росіяни пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Над ЗАЕС було сильне задимлення.

17:35 Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що умовний "Мінськ-3" може знищити нашу державність. Якщо проводити перемовини з росією зараз, то вона лише захоче закріпити за собою захоплені території і на цьому не зупиниться.

17:16 Над Харківщиною зенітні ракетні підрозділи збили одразу дві ворожі ракети "Калібр". Їх запустили російські війська з Чорного моря.

17:02 Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що протягом 2 – 3 місяців склади окупантів продовжуватиме "невелика детонація". При цьому, впевнений Подоляк, росія лише зараз зрозуміла, яку війна отримала.

17:00 Джерела 24 каналу у розвідці повідомляють, що у новоокупованих населених пунктах Донецької області почалась примусова мобілізація. Серед людей, яких силоміць женуть на війну, панує розпач.

16:15 Над Запорізькою АЕС піднявся великий стовп диму. За інформацією "Енергоатому", росіяни знову обстріляли території навколо атомного об'єкта. Є "прильоти" безпосередньо біля комендатури станції та ще кілька – біля пожежної станції. Автобуси зі співробітниками АЕС розвернули назад в Енергодар.

15:59 Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти заборони на в'їзд до країн Західної Європи усім росіянам. Політик переконує, що агресія росії проти України – це війна Путіна, а не російських громадян.

15:46 Володимир Зеленський під час конференції союзників України з країн Північної Європи попередив про ядерну загрозу, яка надходить від росії. Аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити окупанти, може бути значно жахливішою за Чорнобиль.

15:45 McDonald's, який закрив свої ресторани під час війни, повертається до України. Спочатку відчинять двері для відвідувачів заклади у столиці та на Заході України. Цей процес триватиме поетапно.

15:14 Іноземні ЗМІ пишуть, що лише 33% ракет, які запускають росіяни, потрапляють точно в ціль. Та й інша зброя противника не відповідає сучасним вимогам. Зараз держава-агресорка змушена зупинити багатомільйонні оборонні контракти через санкції.

14:57 Журналіст-розслідувач Rise Moldova Володимир Тхорик розповів, що у Придністров'ї набирають людей на контракт в російську армію. Тим, у кого є російське громадянство та військовий квиток, окупанти готові платити 600 доларів.

14:34 Естонія ухвалила рішення закрити кордони для росіян з шенгенськими візами. Відповідне правило почне діяти з 18 серпня, є винятки – працівники дипустанов та члени їхніх сімей.

13:56 А у Повітряних силах ЗСУ похизувались черговими здобутками. Упродовж минулої доби вдалось збити відразу два ворожі безпілотники. Один із них на Луганському, а другий – Харківському напрямках.

13:52 Вадим Бойченко також розповів, що у Маріуполі партизани спалили склад ворога. Там російські загарбники зберігали майно, награбоване в українців.

13:29 В "Енергоатомі" прокоментували продовження обстрілів Запорізької АЕС російськими військами. Там зауважили, що це суттєво підвищує ризик витоку водню та розпилення радіації.

13:19 По всій території України пролунала повітряна тривога. Нагадуємо, що ігнорувати сирени ні в якому разі не можна. Вирушайте негайно до укриття та залишайтесь там доти, поки не буде сигналу про відбій.

13:18 Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що російські військові готують шабаш на 24 серпня. У День Незалежності України вороги планують провести судилище над полоненими, зокрема захисниками "Азовсталі".

13:07 Сергій Хлань також розповів про наслідки удару по Каховському мосту. Він підкреслив, що ЗСУ таким чином вдалось остаточно відсікти постачання зброї ворогу на Херсонщину.

12:46 Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині відбувається потужна "мобілізація". Як зазначив глава ОВА, ворог починає відправляти на війну співробітників критичних підприємств. Там залишають лише тих, без кого робота буде неможливою.

12:03 Тим часом сейм Латвії визнав росію країною-спонсором тероризму. У Ризі також звернулись до Євросоюзу з закликом більше не видавати візи громадянам як росії, так і білорусі.

11:50 Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, про ворожі плани в області продовжують провалюватись. В регіоні впали електроопори, які йдуть від Запорізької АЕС до Криму. Тож красти електроенергію в України ворогові не вдасться.

11:47 російські військові атакували Краматорськ комплексом С-300. Внаслідок цього у місті утворилась 4-метрова вирва.

Ворог атакував Краматорськ С-300: дивіться відео

11:47 Критичною залишається ситуація в окупованому росіянами Ізюмі. Звідти люди просто не мають можливості евакуюватись. Зокрема й тому, що щоденно ворог обстрілює місто, щоб звинуватити потім у цьому ЗСУ.

11:31 Експерти зі зброї спростували фейки росії про теракт в Оленівці. Вони наголосили, що наслідки мали б бути значно іншими, якби ЗСУ дійсно випустила по колонії снаряди з HIMARS. Натомість на фото та відео можна побачити те, що залишається просто після масштабної пожежі.

11:00 окупанти продовжують зазнавати втрат. Як розповіли 24 каналу джерела у спецслужбах, росіяни кидають на війну резерви. Але слід розуміти, що кількість боєздатних підрозділів скорочується.

10:56 Одне судно з зерном з України не змогло покинути Чорноморський порт. Як зазначають у Міноборони Туреччини, причиною цього стали погана погода, а також неспокійне море.

10:46 Тим часом СБУ вдалось затримати російського агента. Він займався збором розвідувальних даних, які стосуються постачання зброї в Україну.

10:34 Міністр оборони Олексій Резніков розповів, скільки військових протистоять російській агресії. У війні проти окупантів беруть участь понад мільйон людей.

10:30 Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про ситуацію в області. Він зазначив, що ніч і ранок були неспокійними. окупанти обстрілювали Середино-Будську, Краснопільську та Миколаївську громади.

10 серпня о 22:15 зафіксували 7 артилерійських "прильотів" у Середино-Будській громаді;

з 22:20 по 23:00 – 11 "прильотів" з мінометів по Краснопільській громаді;

05:30 з мінометів били по Миколаївській громаді.

Минулось без жертв і руйнувань.

10:17 З'явились чергові кадри наслідків вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Цього разу їх можна розгледіти в інфрачервоному діапазоні.



Як виглядає знищений аеродром у Криму / Фото Skysat

09:45 А от у США вирішили підвищити військову активність у країнах Балтії. На відповідне рішення пішли, щоб захистити держави від ймовірного нападу росії.

09:29 Тим часом неспокійно на Луганщині. Як розповів глава ОВА Сергій Гайдай, ворог відразу за 8 напрямками розпочав штурм. Це стало причиною того, що ЗСУ довелось відступати. Зауважимо, що на трьох напрямках бої тривають досі.

09:17 Тим часом у Сеймі Литви виступили з черговою пропозицією. Там хочуть позбавляти іноземців громадянства, якщо вони підтримують росію.

09:01 Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про наступ російських військових 24 лютого. Очільник міністерства підкреслив, що ворога відправився на війну, але не сформував при цьому ударних угруповань. Тому нашим військовим було надзвичайно легко обривати ворожі логістичні зв'язки.

08:42 російські військові продовжують зазнавати втрат у війні проти України. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці ліквідували 43 тисячі окупантів. Упродовж минулої доби квитки на "концерт кобзона" отримали 200 загарбників.



Актуальні втрати ворога станом на 11 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:05 У ніч проти 11 серпня російські військові продовжили обстрілювати Дніпропетровську область. Ворог здійснив 120 "прильотів" по Нікопольському району. Внаслідок цього загинуло троє мирних мешканців. Серед них – дитина.

07:25 Олексій Арестович розповів в інтерв'ю, що збирається балотуватись у президенти. Але він зазначив, що можливо це лише за умови, що на другий термін не йтиме Володимир Зеленський. В інакшому випадку радник глави ОП не готовий "підрізати" рейтинг чинного президента.

06:50 Міністр оборони Бен Уоллес підкреслив, що Україна має цілковите право атакувати військові цілі ворога у Криму. Це, підкреслив він, один зі способів витіснити загарбників з територій, які вони захопили як у 2014 році, так і після 24 лютого 2022.

05:05 Мер Харкова Ігор Терехов поділився наявною інформацією щодо обстрілів міста. Він зауважив, що ворог влучив у двір житлового будинку, розташованого у центрі.

04:35 російські військові продовжують обстрілювати мирні міста України. Під ранок ворог запустив ракети по Харкову. Також вибухи чули у Дніпрі.

03:15 Олексій Арестович на тлі вибухів у Новофедорівці розповів, скільки аеродромів залишилось в окупантів у Криму. Він зауважив, що у ворога все ще є п'ять летовищ, на яких перебуває авіація російських загарбників.

01:23 Користувачі мережі повідомляють про вибухи на аеродромі під Гомелем. Їх почули у районі аеродрому "Зябрівка". Там упродовж 10 хвилин містяни фіксували щонайменше чотири спалахи.

01:14 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією за минулу добу. ЗСУ у регіоні завдали удару по командних пунктах 49 армії, берегової охорони та БТГр десантників. Що стосується втрат, то вони такі:

41 окупант;

3 гаубиці "Мста-Б";

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

00:01 Велика Британія відправить до України нові системи РСЗВ M270. Відповідну інформацію підтвердив журналістам міністр оборони Бен Уоллес. Зауважимо, що вони оснащуються такими ж ракетами, що й HIMARS. Тож можуть бити на 80 кілометрів.