17 годин зі спущеними завісами, щоб не стати мішенню окупанта: хроніки евакуації
Джерело:телеграм канал "Оперативний ЗСУ"
Евакуаційний поїзд з Полтави до Львова 17 годин їхав зі спушеними завісами, щоб бойовики не почали обстріл.
Це лише одна з багатьох вимушених історій евакуації. Кожен, хто сьогодні вимушено втікає зі своїх домівок через фашистські обстріли ніколи не пробачить цього жаху ворогу.
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Евакуаційний поїзд із Полтави до Львова. Люди їхали так протягом 17 години зі спущеними завісами, щоб не стати мішенню російських фашистів,
– йдеться у повідомленні.
Як відомо, окупанти продовжують перешкоджати вивезенню цивільних з неспокійних або непридатних для життя регіонів.
Так, 6 березня при спробі евакуювати з Ірпеня мирних жителів, ворог почав обстріл прямо з мінометів, коли люди виходили до автобусів. Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти та ціла сім'я з трьох осіб.
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