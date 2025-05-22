Найслабший пакет: економіст пояснив, чому санкції проти тіньового флоту зараз недієві

Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, націлений на близько 200 суден тіньового танкерного флоту, а також торкається питань гібридних загроз і прав людини. Втім, попри масштаб санкційного списку, цей пакет вже називають одним із найслабкіших.

Таку думку 24 Каналу висловив економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, тіньовий флот Росії зараз непотрібний. Санкції почнуть діяти лише тоді, коли зміниться ситуація на ринку, а Росія знову буде змушена вдаватися до тіньових схем.

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Чому Росії наразі не потрібний тіньовий флот для продажу нафти

Економіст пригадав, що країни G7 півтора року тому ввели цінову стелю на російську нафту – 60 доларів за барель. На той момент нафта марки Brent коштувала 74 долари за барель, WTI – приблизно 71-72, а російська Urals – близько 66-67.

Росія, не бажаючи втрачати 6-7 доларів на кожному барелі, почала використовувати тіньовий танкерний флот – судна, які перевозили нафту без зазначення країни походження. Ці танкери прибували в нейтральні порти, змішували нафту з іншими сортами, щоб приховати її російське походження, і продавали вже дорожче.

Сьогодні ситуація інша. Ціни на нафту впали:

Brent – близько 64-65 доларів за барель;

WTI – близько 61;

Urals – близько 56-57, а іноді й дешевше.

Це означає, що Росія може легально продавати нафту в межах встановленої стелі, не втрачаючи прибутку.

Зараз тіньовий танкерний флот Росії не потрібен,

– наголосив Олег Пендзин.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже звертався до країн G7 із пропозицією знизити встановлену цінову стелю на російську нафту – хоча б до рівня 35-40 доларів за барель. Проте США не підтримали таку ініціативу. Як результат, ліміт у 60 доларів за барель залишається чинним.

Це створює парадоксальну ситуацію: ЄС запроваджує нові санкції проти тіньового танкерного флоту Росії, якій на сьогодні немає сенсу його використовувати.

У стратегічній перспективі, якщо ціни на нафту зростуть, Росія знову почне масово використовувати тіньовий флот для обходу обмежень, нинішні санкції можуть зіграти хоч якусь роль. Проте сьогоднішній пакет не має реального впливу: флот не використовується, а значні обсяги російської нафти легально потрапляють на міжнародний ринок.

Наприклад, Індія, один з головних покупців, нещодавно закупила рекордні обсяги російської нафти по 56 доларів за барель. З урахуванням цього російський уряд навіть переглянув середню ціну нафти в бюджеті: з 70 до 56 доларів. Вочевидь, росіяни розуміють, що ціна на нафту навряд чи підвищуватиметься.