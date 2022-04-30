18-річний киянин обдурював людей і обіцяв вивезти з Маріуполя

Молодий мешканець Києва вирішив покращити своє фінансове становище у злочинний спосіб. Не маючи жодного транспорту, він обіцяв маріупольцям, які перебувають у блокаді, евакуацію.

Поки триває героїчна оборона Маріуполя, дехто вирішив скористатися безвихідним становищем місцевих мирних мешканців. Окупанти блокують організовану евакуацію з міста, виїхати у безпечне місце вкрай важко.

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Затримання зловмисника

18-річний киянин вирішив скористатися безвихіддю маріупольців та мешканців інших міст, де тривають бойові дії. Не маючи жодного транспорту він публікував у Telegram-каналах інформацію про те, що є перевізником та може допомогти людям виїхати з Маріуполя. За свої "послуги" він вимагав передплату на суму від 500 до 3000 гривень. Кошти він вимагав скинути на банківську картку. Таким чином йому вдалося ошукати як мінімум 15 маріупольців.

Кіберполіція встановила його особу, правоохоронці провели затримання шахрая. Остаточна сума збитків встановлюється. При затриманні в нього виявили SIM-картки, список жертв та суми їх переказів, а також банківські картки.

Киянину оголосили підозру у шахрайстві, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Ситуація в Маріуполі: коротко

Героїчна оборона Маріуполя триває. Неймовірно відважні воїни показали, у яких пекельних умовах протистоять ворогу.

Окупанти завдали по "Азовсталі" аж 50 авіаударів, ворог гатить по підприємству з усієї зброї, яка є в його арсеналі.

Внаслідок завданого удару по шпиталю поранення отримали щонайменше 600 людей.

До Запоріжжя має прибути координаторка системи ООН Оснат Лубрані. Її завдання – підготовка евакуації людей з Маріуполя.

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