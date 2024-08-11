У Польщі помер 18-річний українець, на якого з багатоповерхівки скинули газовий котел

У польській Варшаві на 18-річного українця впав газовий котел. Його скинув працівник, який виконував ремонтні роботи.

Трагедія трапилась 30 липня 2024 року. Постраждалого хлопця, родом із Шепетівки на Хмельниччині, доправили до лікарні.

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Що відомо про загибель юнака

30 липня у варшавському житловому масиві на вулиці Конти Гродзіські сталася жахлива аварія. 18-річний громадянин України Дмитро, який проживає в Польщі, проходив повз будинок, який ремонтували. На нього впав газовий котел,

– розповіло польське видання Fakt.

За даними журналістів, 30-кілограмовий котел скинув з даху 51-річний працівник, який не переконався, що внизу немає людей. ЗМІ припустили, що чоловік не хотів зносити котел по сходах.

"Газовий котел впав на 18-річного шепетівчанина Дмитра Ситарука. За інформацією прокуратури, яка розслідує інцидент, хлопець отримав масивну травму лицьового черепа, лобової кістки та мозку… Пізно ввечері в середу, 7 серпня, 18-річний Дмитро помер у лікарні у Варшаві", – написало видання "сайт міста Шепетівка".

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині юнака.

Перед цим двоюрідний брат пораненого в інтерв'ю Gazeta Wyborcza розповідав, що юнак був у комі, з якої згодом вийшов. Він не міг рухатись та не реагував на слова.

Працівник свою вину визнав

51-річний працівник, який скинув котел на юнака, свою провину визнав. Йому пред'явили звинувачення. Суд заборонив чоловіку працювати на висоті та зобов'язав щотижня з'являтися у відділок поліції.