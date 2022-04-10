19 300 ліквідованих окупантів і купа знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Російські окупанти станом на 10 квітня втратили у війні з Україною приблизно 19 300 солдатів. Також українські захисники знешкодили 722 танки ворогів.

Про це повідомили у Сухопутних військах Збройних Сил України. Зазначили, що у рашистів тепер немає 1 911 бойових броньованих машин.

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