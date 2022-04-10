19 300 ліквідованих окупантів і купа знищеної техніки: свіжі втрати ворога
10 квітня 2022 , 10:50Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
Російські окупанти станом на 10 квітня втратили у війні з Україною приблизно 19 300 солдатів. Також українські захисники знешкодили 722 танки ворогів.
Про це повідомили у Сухопутних військах Збройних Сил України. Зазначили, що у рашистів тепер немає 1 911 бойових броньованих машин.
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