19 300 ліквідованих окупантів і купа знищеної техніки: свіжі втрати ворога

10 квітня 2022 , 10:50
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Джерело:

Сухопутні війська ЗС України

Російські окупанти станом на 10 квітня втратили у війні з Україною приблизно 19 300 солдатів. Також українські захисники знешкодили 722 танки ворогів.

Про це повідомили у Сухопутних військах Збройних Сил України. Зазначили, що у рашистів тепер немає 1 911 бойових броньованих машин.

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Автор: Марія Масюк