19 500 мертвих окупантів і 725 знищених танків: які втрати Росії у війні
11 квітня 2022 , 08:51Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку. Станом на ранок 11 квітня загарбників на українській землі стало на 19 300 штук менше. Ворог також втратив 725 танків.
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про приблизні втрати противника від початку повномасштабної війни й до 11 квітня.
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Втрати ворога у війні
У Росію вже не повернуться щонайменше 19 500 її військових – їх знешкодили українські захисники. Загарбники втратили чимало своєї техніки:
- танків – 725 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1 923 одиниць,
- артилерійських систем – 347 одиниць,
- РСЗВ – 111 одиниць,
- засоби ППО – 55 одиниць,
- літаків – 154 одиниць,
- гелікоптерів – 137 одиниць,
- автомобільної техніки – 1 387 одиниць,
- кораблів та катерів – 7 одиниць,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119,
- спеціальної техніки – 25,
- пускових установок ОТРК / ТРК – 4.
У Генштабі додали, що точні дані уточнюють. Адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Втрати ворога станом на 11 квітня / Інфографіка ЗСУ
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