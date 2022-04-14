19 900 окупантів, 753 танки: у Генштабі повідомили про втрати ворога

14 квітня 2022 , 10:56
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

Українські захисники продовжують знешкоджувати російських окупантів та їхню техніку. Станом на 14 квітня ворог втратив вже 19 900 своїх бійців, 753 танки та 1 968 бойових броньованих машин.

У Генеральному штабі Збройних Сил розповіли про втрати ворога станом на ранок 14 квітня – 50 день повномасштабного вторгнення Росії. 

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Втрати росіян за час повномасштабної війни

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять приблизно 19 900 бійців. Техніки у російських загарбників також стало значно менше, ворог втратив

  • танків – 753 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1 968 одиниць,
  • артилерійських систем – 366 одиниць,
  • РСЗВ – 122 одиниць,
  • засоби ППО – 64 одиниць,
  • літаків – 160 одиниць,
  • гелікоптерів – 144 одиниць,
  • автомобільної техніки – 1 437 одиниць,
  • кораблі та катери – 7 одиниць,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134,
  • спеціальна техніка – 25,
  • пускові установки ОТРК, ТРК – 4.

У Генштабі наголосили, що точні дані ще уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 


Втрати ворога станом на 14 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Автор: Наталія Пристанська