19 900 окупантів, 753 танки: у Генштабі повідомили про втрати ворога
14 квітня 2022 , 10:56Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Українські захисники продовжують знешкоджувати російських окупантів та їхню техніку. Станом на 14 квітня ворог втратив вже 19 900 своїх бійців, 753 танки та 1 968 бойових броньованих машин.
У Генеральному штабі Збройних Сил розповіли про втрати ворога станом на ранок 14 квітня – 50 день повномасштабного вторгнення Росії.
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Втрати росіян за час повномасштабної війни
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять приблизно 19 900 бійців. Техніки у російських загарбників також стало значно менше, ворог втратив
- танків – 753 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1 968 одиниць,
- артилерійських систем – 366 одиниць,
- РСЗВ – 122 одиниць,
- засоби ППО – 64 одиниць,
- літаків – 160 одиниць,
- гелікоптерів – 144 одиниць,
- автомобільної техніки – 1 437 одиниць,
- кораблі та катери – 7 одиниць,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134,
- спеціальна техніка – 25,
- пускові установки ОТРК, ТРК – 4.
У Генштабі наголосили, що точні дані ще уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Втрати ворога станом на 14 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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