Розірвав і потоптав ногами: на Волині 19-річний хлопець понівечив прапор України
14 липня 2021 , 17:08Читать новость на русском
Джерело:Поліція Волинської області
У селищі Мар'янівка Волинської області 19-річний хлопець умисно пошкодив флагшток на залізничній станції "Горохів" і розірвав Державний Прапор України. Інцидент стався вночі 3 липня.
Хлопець перебував у нетверезому стані. Після того, як він розірвав прапор, ще й потоптався по ньому.
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Поліція розпочала розслідування за фактом наруги над державними символами. Слідство з'ясовує усі обставини правопорушення та встановлює свідків події.
Згідно з Кримінальним кодексом України, порушнику загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень, арешт до 6 місяців або до 3 років ув'язнення.
Обурливі випадки з прапором в Україні
- Згаданий випадок пошкодження Державного Прапора України, на жаль, не єдиний. Так, у травні 2021 року в Києві чоловік розірвав прапор України.
- Ще один інцидент трапився у червні 2021 року в Полтаві. Двоє нетверезих чоловіків прийшли на цвинтар і зірвали прапор з могили загиблого ветерана АТО.
- Після участі на чемпіонаті Європи з футболу, збірну України спіткав скандал. Депутат заявив, що українські прапори "скинули додолу на купу, як сміття". Згодом інформацію спростували.