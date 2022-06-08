У 1994-му все це зганьбили: Данілов розкритикував авторів Будапештського меморандуму
Українці добре усвідомили, що Будапештський момерандум був просто папірцем. Зараз, коли триває війна, виявилось, що ми зовсім не маємо обіцяного захисту.
Секретар Ради національної базпеки та оброни Олексій Данілов у ефірі національного телемарафону назвав цей меморандум провальним. Ба більше, юристи, які його тоді складали, тепер знову пропонують їхні послуги.
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Мене дивує, що дипломати, які у 1994 році все це зганьбили, зараз ходять і щось пропонують. Після тої ганьби 1994 року, я б на їхньому місці припинив з'являтися на очі нашого суспільства. А вони мають нахабство далі продовжувати пропонувати свої послуги,
– обурився Данілов.
Він також нагадав, що спочатку підписантами цього меморандуму були кілька країн. З часом до них долучився Китай, від якого наша сторона точно ніякої допомоги не отримала.
За словами Данілова, дипломатам в 1994 потрібно було ретельніше працювати, аби в кінцевому результаті документ був більш юридично захищеним.
Останні заяви Данілова
- Секретар РНБО пояснював, чому контрнаступ наших захисників та захисниць і, як наслідок, перемога України над Росією, можуть відбутись не у короткотерміновій перспективі. За його словами, Росія має багато так званого "гарматного м'яса", яке посилає в Україну, тому що є велика за територією. Тому швидко з нею впоратись не вийде, на жаль.
- Данілов також підкреслював, що розмови про контрнаступ ЗСУ тривають вже давно. Втім, ситуація дуже непроста, і зброя наших партнерів – це надзвичайно важливий, але не єдиний визначальний фактор. Для того, щоб успішно гнати ворога з наших земель, ЗСУ повинні сформувати ще 6 бригад, а це 25 тисяч воїнів.
- Також секретар РНБО розповідав про ситуацію у Сєвєродонецьку. Місто штурмують російські військові й з кожним днем там стає все складніше. Війська агресора цілодобово артилерією накривають українські міста й селища. Хоча українські військові й тримають ситуацію, але з кожним днем це все важче робити.
Попри все, росіянам дуже важко на нашій землі, їх тут не чекають: дивіться відео