2 606 крилатих ракет вже вдарили по Україні: Зеленський дорікнув світу щодо протиракетних систем

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що врятувати сотні життів мирних українців можна було б, якби Європа вчасно зреагувала на прохання України та надала протиракетні системи завчасно.

У традиційному вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський розповів, що понад 2 з половиною тисячі крилатих ракет було випущено протягом 109 днів повномасштабної війни Росії проти України. Він підкреслив, що зменшити цю жахливу цифру можна було б, якби Європа вчасно надала країні протиракетне обладнання.

Читайте також Вибух у Мелітополі, наслідки обстрілу Тернопільщини: основне за 109 день війни

За словами Володимира Зеленського, за час повномасштабних бойових дій на територію України росіяни випустили 2606 різних крилатих ракет, які нанесли непоправної шкоди українським містам та зламали сотні українських громадян.

Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах. По наших містах, по наших селах за час від 24 лютого,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що багато життів, які обірвалися з 24 лютого, можна було б врятувати, якби Європа звернула увагу на прохання України та надала необхідні протиракетні системи.

Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися,

– заявив Зеленський.

Тисячі мирних життів можливо було б врятувати

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули як мінімум 4253 цивільні. Насправді, жертв серед мирного населення в рази більше – ООН підраховує лише зафіксовані смерті.

До списку загиблих не входять цивільні з Маріуполя, Попасної, та інших населених пунктів, які тимчасово непідконтрольні Збройним силам України.

Захисники Маріуполя підрахували кількість загиблих у місті від початку повномасштабної війни. На жаль, загинули 25 тисяч людей, більшість з яких – мирні мешканці.

Повне звернення Володимира Зеленського 12 червня: дивіться відео