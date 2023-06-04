Чоловік-правоохоронець сам дістав із-під завалів на Дніпропетровщини дружину і тіло доньки

Російські окупанти увечері 3 червня завдали терористичний удар по місту Підгородне на Дніпропетровщині. Загарбники вбили 2-річну дівчинку. Її тіло дістав з-під завалів батько-правоохоронець.

Увечері 3 червня вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Ворог забрав життя 2-річної дівчинки та поранив понад 20 людей.

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Батько сам дістав з-під завалів тіло донечки

Загибла – маленька Ліза. У момент трагедії вони з мамою перебували вдома. Батько-правоохоронець у той час перебував на роботі. Дізнавшись про удар, він разом з рятувальниками приїхав ліквідовувати наслідки терористичної атаки.

Він витягнув з-під завалів дружину та тіло донечки. Деталі розповіла Ірина Верещук.

Її мама Наталя в реанімації з політравмою. Батько був на чергуванні. Батько власне в погонах, працював. Сам особисто розгрібав і виймав свою дружину і свою дочку. Уявіть собі лише масштаб цієї трагедії,

– наголосила Верещук.

Вибух пролунав до тривоги

У Генштабі ЗСУ розповіли, що вибух пролунав ще до оголошення тривоги. Для атаки ворог використав ОТРК "Іскандер". Ворог пошкодив двоповерховий житловий будинок. Повітряну тривогу оголосили через хвилину після вибуху. Людей просили пройти в укриття, бо можлива була повторна атака.