2 тисячі старих ракет росії і білоруський плацдарм: скільки ще триватиме бомбардування України

росія аж надто вихвалялась своїми запасами зброї та ракет. Говорили про те, що вони надточні та потужні. Однак багато запасів, які вони вважали точними, успішно знищила протиповітряна оборона України. Тепер окупанти атакують менш точними ракетами, відтак загроза для цивільного населення вища.

Скільки і які ракети є в росії

На початок війни у росії було майже 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії – до 5 500 кілометрів. З них майже половина – не високоточні ракети Х-22, Х-55, комплекси "Точка-У".

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Тож спершу країна-агресорка переважно використовувала ракети типу "Калібр" (морського базування) і ракетні комплекси "Іскандер". Менше – ракети Х-101 і кілька разів заявляла про застосування останньої своєї розробки – Х-47 "Кинджал".

Однак росія не розраховувала на тривалу війну, тож окупанти почали активно використовувати ці ракети при тому, що їхній запас не був аж надто великим (2 – 3 тисячі одиниць).

Ще у травні з'явились перші повідомлення про те, що міноборони росії намагається закупити ракети в Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах.

Тоді ж окупанти вперше застосували ракети Х-59 – вони старі, радянські, але достатньо точні. Кругове можливе відхилення вказане менше 10 метрів, але СРСР і Росія часто перебільшували реальну точність зброї, тому вона може бути іншою.

Якими ракетами росія атакує Україну / Інфографіка Forbes

Ракет у росії ще на кілька місяців бомбардувань

Як пише видання, росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, і швидше за все ракет "Калібр" та "Іскандер" залишилося небагато.

Якщо у росіян справді закінчуються Х-101, "Калібри" та далекобійні ракети комплексів "Іскандер", то з дальністю понад 500 кілометрів залишаються лише старі Х-55 та Х-22. Їх у росії понад 2 тисячі, що може вистачити ще на кілька місяців бомбардувань. А їхня неточність може призвести до жахливих наслідків.

Підтвердженням тому, що росія уже використала більшість далекобійних ракет, є те, що окупанти використовують не тільки старі і дешеві ракети, а й нові і дорогі. Зокрема протикорабельні ракети П-800 "Онікс" вартістю понад 1 мільйон доларів за одиницю.

білорусь – плацдарм для російських атак

Ворог атакує Україну з різних боків, різними типами ракет. Так, останній удар по заводу "Артем" у Києві спочатку відбувся з напрямку акваторії Чорного моря. Але Сили протиповітряної оборони відбили всі ракети. Після чого удару по заводу вже завдали з боку білорусі.

Враховуючи, що принаймні дві ракети не долетіли до цілі, ворог обирав максимально низьку траєкторію польоту. Тобто росія прораховує напрямок і траєкторію, де у нас найменші шанси на збиття ракет.

До слова, розвідка Великої Британії заявила, що росіяни використовують протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак. Ймовірно, все тому, що у ворога закінчуються запаси високоточної зброї.

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