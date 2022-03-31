2 тижні пекла: юна жителька Маріуполя показала відео страхіть, які вона пережила

Російські "асвабадітєлі" вдерлися в Маріуполь на початку березня 2022-го. Відтоді життя мешканців міста перетворилося на пекло. Відео з епіцентру страхіть війни зняла юна маріуполька.

На щастя, героїні відео вдалося вибратися із Маріуполя, який окупанти буквально намагаються стерти із лиця землі. Та навряд чи вона скоро зможе забути страхіття війни...

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Тому досвідом пережитого юна маріуполька вирішила поділитися у відео. У 7-хвилинний ролик вона вмістила головні події, які сталися із нею та її рідними за 2 тижні війни – з 2 по 16 березня 2022 року.

Зафіксовані свідчення є ще одним доказом воєнних злочинів Росії проти мирних українців.

Воду доводилося добувати зі снігу, їжу – готувати на багатті

На кадрах видно, як маріупольці змушені буквально виживати. Оскільки ані світла, ані газу, ані води в місті немає, готувати їжу та грітися доводилося за допомогою підручних засобів. І поки дівчинка збирала й топила сніг, її батьки розпалювали багаття та готували із сусідами у дворі.

У своїй квартирі сім'я облаштувала для життя коридор, але в один із вечорів у їхню багатоповерхівку "прилетів" російський снаряд. Маріупольцям довелося перебратися в інший будинок. Але російські снаряди наздогнали їх і там.

12 березня окупанти влучили в багатоповерхівку, де жила родина. Усі вікна в будівлі випали, 2 людей отримали поранення.

За словами дівчинки, під час обстрілу більшість мешканців перебували в будинку. Урятуватися від осколків юній героїні та її мамі допомогла товста ковдра.

Можна знімати фільм жахів. Усюди кров…

– каже дівчинка, оглядаючи наслідки обстрілу.

Удруге залишившись без прихистку, сім'я перебралася до друзів. Ті ділилися своєю їжею та дахом над головою.

Дівчинка показала 2 тижні пекла в Маріуполі: дивіться відео

На щастя, героїні відео вдалося вибратися із пекла в Маріуполі. Вона разом із родиною евакуювалася до Запоріжжя, а потім у ще безпечніше місце.

Але в таких, навіть значно гірших умовах і досі живуть тисячі маріупольців. Вони потребують негайного порятунку. Уже 31 березня відбудеться чергова евакуація мирних мешканців – у місто відправлять 45 автобусів.

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