"2 травня – сакральна дата для росіян": які обмеження діятимуть на Одещині наступні 3 дні
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Одесі стартує тривала комендантська година з обмеженнями.
За його словами, вона розпочнеться о 22 годині вечора 1 травня й протримається до 5 ранку 3 травня. Про це речник Одеської ОВА розповів в прямому ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Сергій Братчук пояснив, що такі жорсткі умови необхідні, тому що попереду 2 травня. Для рашистів це особливий день, адже вони створюють собі певні символи у вигляді сакральних дат.
Ми передбачаємо, що можливі провокації. Для того, щоб максимально забезпечити спокій та мир наших людей, а також громадський порядок, стримувати ситуацію в місті та області, — оголошена подовжена комендантська година,
– пояснив Сергій Братчук.
Речник Одеської ОВА повідомив, які будуть діяти обмеження:
- не буде працювати громадський транспорт,
- заборона пересування громадян,
- заборона пересування на власному автотранспорті.
Він зазначив, що можуть пересуватися лише ті громадяни, які мають відношення до критичної інфраструктури, до забезпечення функціонування тих чи інших підприємств – швидкі допомоги, підрозділи рятувальних служб, Сили нашої оборони. Усі ці категорії громадян будуть мати спеціальні перепустки.
Сергій Братчук додав, що у людей настрої щодо цієї подовженої години – відмінні. Вони підтримують та навіть хотіли б, щоб така комендантська година стартувала сьогодні (1 травня – 24 канал) зранку.
Що відомо про російські обстріли Одеси
- На Одещині ворожим ударом 30 квітня пошкодили злітну смугу головного аеропорту регіону. Тепер її неможливо використовувати за призначенням.
- "Прильотами" 2 ракет із Каспійського моря знищили інфраструктурні об'єкти. У переддень Великодня росіяни, зокрема, обстріляли житловий будинок.
- Там загинули 8 людей, серед яких було й 3-місячне немовля. Також 10 осіб були поранені та потрапили до лікарні.
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