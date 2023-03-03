20 розвідкомплексів у зграї ШАРКів: ініціатива "ОКО за ОКО" на фінішній прямій

3 березня 2023, 18:20
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Станом на 3 березня в рамках спільної ініціативи мережі ОККО та фонду "Повернись живим" – "ОКО за ОКО", акумульовано вже 260 мільйонів гривень на 20 розвідкомплексів "ШАРК" для військових.

Мета проєкту – закупити 25 розвідкомплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень.

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У цю суму входитиме закупівля:

  • 25 авто з пунктом управління комплексами,
  • 75 безпілотних літальних апаратів,
  • 25 пускових установок.


Сучасні розвідкомплекси "ШАРК" / Фото ОККО 

Для цього мережа ОККО з 1 листопада 2022 року перераховує по 1 гривні з вартості кожного літра брендових видів пального PULLS 95 та PULLS DIESEL у фонд ШАРКів.

Відомо, що придбані комплекси "Повернись живим" розподілятимуть, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ.

Автор: Даша Птаховська