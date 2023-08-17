200 кілометрів по лінії фронту: як волонтери розвезли допомогу шести військовим підрозділам

Волонтерам "Української команди" вдалося проїхати 200 кілометрів по лінії фронту, щоб допомогти захисникам. Таким чином вони передали на передові позиції шести батальйонів та бригад необхідне забезпечення.

Зокрема мовиться про дрони, тепловізори, турнікети та інші потрібні на фронті речі. Про це повідомляється на сторінці "Української команди" у Facebook.

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Волонтери "Української команди" проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб розвезти допомогу нашим захисникам. Зокрема підтримали дронами, тепловізорами, турнікетами та іншими речима, які дуже потрібні на передовій.

Побували на передових позиціях 6 батальйонів та бригад. Спершу відвідали батальйон "Свобода" Нацгвардії, де заступником командира служить Андрій Крищенко, заступник мера Києва Віталія Кличка. Далі – 49-й окремий стрілецький батальйон "Карпатська Січ", 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ,

– зазначили у повідомленні "Української команди".

Як розповів керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний, волонтери передали бійцям тепловізори, понад 60 FPV-дронів та півтора десятка розвідувальних дронів Mavic від "Української команди". Ще 4 великих унікальних великих дрони для виконання спеціальних задач були придбані за підтримки Володимира Кличка.

Волонтери "Української команди" привезли необхідне на фронт / Фото "Української команди"

Також європейські партнери допомогли придбати понад 100 індивідуальних турнікетів SAM та обладнання для медичних служб всіх військових підрозділів. Раніше "Українська команда" передала на передову велику партію дронів-камікадзе для розвідників.

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення "Українська команда" доставила понад мільйон кілограмів допомоги для 200 тисяч військових та цивільних українців, які постраждали від війни. Загальна вартість цієї допомоги перевищує 200 мільйонів гривень.