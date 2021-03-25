200 мільйонів доз вакцини до травня: Байден заявив про нову амбітну ціль

Джо Байден хоче досягнути нової амбітної мети. Вона полягає в тому, аби за перші 100 днів його президентства у США ввели 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
Джерело:24 канал
Раніше він очікував, що за цей термін вдасться зробити 100 мільйонів уколів. Проте цього вдалося досягнути ще до 58 дня, наголосив він під час першої пресконференції у Білому домі.
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При цьому, американський президент наголосив, що розуміє, подвоїти початкову мету – це насправді досить масштабно.
Але жодна інша країна у світі навіть близько не наблизилась до того, що робимо ми. Вірю, що нам це вдасться,
– переконаний Байден.
Водночас вже до кінця травня політик пообіцяв забезпечити вакциною кожного американця. Адже він очікує, що на той час США матимуть 600 мільйонів доз вакцини.
В ефірі телеканалу NBC пояснили, що темпи вакцинації набрали обертів, зокрема, завдяки появі на ринку вакцини від Johnson & Johnson. Щеплення нею передбачає введення однієї дози.
COVID-19 у США: актуальні цифри
- Станом на 25 березня у США підтвердили 30 057 034 випадків коронавірусу COVID-19.
- Від ускладнень хвороби померли понад 540 тисяч людей. Ще понад 23 мільйонам вдалося одужати.
- До слова, у середньому у США щодня роблять 2,5 мільйони щеплень.