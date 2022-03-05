200 нігерійців записалися до нас у добровольці, щоб воювати проти Росії
5 березня 2022 , 02:01Читать новость на русском
Джерело:"Анадолу"
Посольство України в Нігерії повідомило, що наразі на боці України бажають воювати 200 добровольців. І їхня кількість зростає.
Але другий секретар посольства України в Нігерії Богдан Солтис заявив, що витрати на візи та переліт можуть становити 1 000 доларів.
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Нагадаємо, що в Україні створили Інтернаціональний легіон тероборони, до якого можуть вступити громадяни інших країн. Їх забезпечать зброєю та усім необхідним.
Міністерство юстиції оприлюднило алгоритм дій для вступу в легіон.
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