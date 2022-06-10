200 німецьких лікарів готові лікувати поранених в Україні

10 червня у Львові відбувся Форум донорів. В його межах було презентовано проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні".

200 німецьких лікарів готові допомагати в Україні

Цей проєкт Львівська міська рада організовує спільно з Міністерством охорони здоров'я і запрошує усіх небайдужих долучатися. Так, до заходу приєднався міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.

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Він запевнив у готовності Німеччини сприяти у створенні реабілітаційного центру для українців, які постраждали внаслідок війни, а також у лікуванні опікових травм.

Ми тут, щоб допомогти із постачанням протезів та навчанням лікарів, які стануть частиною реабілітаційного центру. Окрім того, ми хочемо допомогти вам із пораненими, які отримали опіки,

– розповів очільник МОЗ Німеччини.

Він додав, що їхні лікарі допомагатимуть та навчатимуть лікувати опікові травми. Попри те, що країна надаватиме технічну підтримку, постачання медикаментів, приїжджатимуть і медичні професіонали. Наразі працювати в Україні вже зголосилися 200 медиків німецької асоціації лікарів.



Міністр відвідав дитячу лікарню у Львові / Фото Маркіяна Лисейко

Водночас Лаутербах підкреслив, що це лише початок, адже вони забезпечуватимуть максимальну підтримку, і сподіваються на ефективну співпрацю. Міський голова Львова Андрій Садовий подякував німецькому міністру за підтримку України.

Крім того, під час візиту до Львова Карл Лаутербах разом із Міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком відвідали пацієнтів відділення ортопедії та травматології центру травми у лікарні святого Пантелеймона та опікового відділення лікарні святого Луки.



Ляшко і Лаутербах в одній із лікарень Львова / Фото Маркіяна Лисейко

Національний реабілітаційний центр "Незламні": що відомо

Про ідею створення реабілітаційного центру повідомили ще у травні. Мер Львова заявив, що місто приймає багато поранених внаслідок бойових дій чи ракетних ударів по Україні. Саме через це варто спорудити масштабний реабілітаційний центр для всіх охочих українців.

10 червня у Львові відбувся Форум донорів. На ньому і презентували проєкт Національного центру реабілітації "Незламні". Це зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також під час заходу медики розповіли про особливості роботи нового центру.

Так, стало відомо, що реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова. Там буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези у цьому місці, а й виготовлятимуть.

Захід відбувся на глибині 7 метрів задля безпеки. Загалом участь у форумі взяли понад 200 учасників. Вдалося зібрати приблизно 2 мільйони євро для Національного реабілітаційного центру.

Андрій Садовий каже, що презентація – це перший крок до створення нового потужного медзакладу. Він додав, що на форумі представили "філософію" реабілітаційного центру. Його планують збудувати за наступні 2 роки.

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