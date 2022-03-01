200 танків та 850 ББМ, – Генштаб про втрату техніки ворога

Генштаб України озвучив частину втрат техніки ворога на шостий день війни.

У Генштабі опублікували фотографію ракет NLAW та Javelin, які отримала українська армія. І подякували за це українським партнерам.

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Саме такими ракетами знищується ворожа техніка – танки та бойові броньовані машини

"Втрати РФ за 5 днів: майже 200 танків та близько 850 ББМ. А тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час", – йдеться в описі до фото.

Плюс два танки та чотири ББМ

Таким чином Україна додатково знищила ще два танки та чотири ББМ противника. Адже станом на 12:00 1 березня орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: