200 тисяч військових і тисячі танків: Росія планує масштабні військові навчання в Білорусі
3 вересня 2021 , 14:29Читать новость на русском
Джерело:"Интерфакс"
Росія проведе у Білорусі масштабні військові навчання. Тому Кремль скерує в країну орієнтовно 2,5 тисячі російських військових.
Війська скерують в межах навчань "Захід-2021". Про це виданню повідомили у Західному військовому округу Росії.
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Росі скерує в Білорусь 2,5 тисячі військових
У навчаннях "Захід-2021" бере участь орієнтовно 200 тисяч людей, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, до 15 кораблів,
– мовиться у повідомленні.
З них на території Білорусі будуть перебувати:
- 12 800 людей та 2,5 тисячі військових;
- понад 30 літаків та вертольотів;
- до 350 одиниць бойової техніки, зокрема – орієнтовно 140 танків та до 110 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів.
Крім того, плануюють залучити 2 тисячі військовослужбовців ОДКБ, ШОС та інших країн.Зверніть увагу! До можливих провокацій Росії під час навчань готується Польща. Там заступник міністра нацоборони Марцін Оцєпа зауважив, що агресія Кремля проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.
Коротко про навчання "Захід-2021"
- З 10 по 16 вересня відбудуться спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021". Їхня тема – "застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".
- Напередодні їх початку Лукашенко поговорив телефоном з Путіним. Вони обговорили тему співпраці в галузі підготовки кадрів військових і спецслужб.
- Самопроголошений президент Булорусі заявив, що Білорусь разом з Росією візьме участь у військових навчаннях "Захід-2021", адже нібито "воювати доведеться разом".