200 тисяч військових і тисячі танків: Росія планує масштабні військові навчання в Білорусі

Росія проведе у Білорусі масштабні військові навчання. Тому Кремль скерує в країну орієнтовно 2,5 тисячі російських військових.

Війська скерують в межах навчань "Захід-2021". Про це виданню повідомили у Західному військовому округу Росії.

До теми Воювати доведеться разом, – Лукашенко про участь Білорусі у навчаннях "Захід-2021"

Росі скерує в Білорусь 2,5 тисячі військових

У навчаннях "Захід-2021" бере участь орієнтовно 200 тисяч людей, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, до 15 кораблів,

– мовиться у повідомленні.

З них на території Білорусі будуть перебувати:

12 800 людей та 2,5 тисячі військових;

понад 30 літаків та вертольотів;

до 350 одиниць бойової техніки, зокрема – орієнтовно 140 танків та до 110 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів.

Крім того, плануюють залучити 2 тисячі військовослужбовців ОДКБ, ШОС та інших країн.

Коротко про навчання "Захід-2021"

З 10 по 16 вересня відбудуться спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021". Їхня тема – "застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".

Напередодні їх початку Лукашенко поговорив телефоном з Путіним. Вони обговорили тему співпраці в галузі підготовки кадрів військових і спецслужб.

Самопроголошений президент Булорусі заявив, що Білорусь разом з Росією візьме участь у військових навчаннях "Захід-2021", адже нібито "воювати доведеться разом".