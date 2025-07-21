Повітряні сили прокоментували заяви про 2000 "Шахедів" за ніч: Ігнат звернувся до партнерів

Юрія Ігната попросили прокоментувати заяви Німеччини про те, що Росія може застосовувати по 2000 "Шахедів" за ніч.

Ігнат сказав, що заяви Бундесверу спричинили резонанс. В ефірі телемарафону начальник управління комунікацій ПС ЗСУ звернувся до західних партнерів, передає 24 Канал.

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Що кажуть у ПС про 2000 "Шахедів" за ніч

20 липня голова ситуаційного центру з питань України Міністерства оборони Німеччини генерал Крістіан Фройдінг заявив, що росіяни можуть одночасно використати до двох тисяч "Шахедів".

До того українські аналітики називали цифру до тисячі дронів-камікадзе.

Юрій Ігнат підкреслив, що з повагою ставиться до партнерів України, які надають зброю та закликають більше підтримувати нашу державу. Але він закликав українських і західних експертів обережно оперувати цифрами. Адже росіяни радо підхопили цю новину та показали, як у Єлабузі збирають "Шахеди".

За словами представника ПС, це відео російського пропагандистського каналу було заготовлене заздалегідь. Ворог з різних ракурсів показав планери "Шахедів", щоб настрашити українців.