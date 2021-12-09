Українці можуть отримати "тисячу Зеленського" ще у 2021 році: що потрібно зробити

Денис Шмигаль заявив, що програма, за якою вакциновані двічі громадяни зможуть отримати "тисячу Зеленського", реалізовуватиметься з 19 грудня 2021 року. З його слів, кошти можна буде отримати через застосунок "Дія".

Прем'єр-міністр зазначив, що вже наступного тижня Мінцифри запустить бета-тест послугу. Про це він повідомив під час засідання уряду, яке відбулося у четвер, 9 грудня.

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Для отримання послуги українці зможуть отримати відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат – це карта е-підтримка,

– сказав Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, оформлення карти безкоштовне та без жодної плати за обслуговування.

На що можна витратити кошти

Очільник уряду наголосив, що витратити тисячу гривень можна в категоріяї бізнесу, що найбільше постраждав від карантинних обмежень, а саме:

креативна галузь;

транспортна галузь;

спортивна галузь.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Володимир Зеленський пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".

За словами президента, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Водночас можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Так, держава забезпечить можливість отримати гроші усім вакцинованим проти коронавірусу.

Денис Шмигаль насамкінець пояснив, що для того, аби встигнути отримати виплату в першому етапі, необхідно подати заявку в Дії з 19 по 29 грудня 2021 року.